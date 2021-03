Darts-Team-WM soll 2021 in Jena stattfinden

London/Jena. Die Team-WM der Darts-Profis soll 2021 in Thüringen stattfinden. Dieser Termin ist für das Turnier geplant, bei dem 32 Nationen antreten.

Die Team-WM der Darts-Profis soll 2021 in Jena stattfinden. Als Termin für das Turnier, bei dem 32 Nationen mit jeweils zwei Profis antreten, ist laut der Weltverband PDC der Zeitraum von 9. bis 12. September vorgesehen.

Das Event fand mehrere Jahre in Frankfurt am Main oder Hamburg statt, bevor es im vergangenen Jahr coronabedingt in Salzburg nachgeholt wurde. 2020 schafften es Gabriel Clemens und Max Hopp erstmals in die Vorschlussrunde. Dort unterlagen sie dem späteren Champion Wales um Starspieler Gerwyn Price.

Rekordsieger sind die Niederlande und England mit jeweils vier Titeln.

Dart-Spektakel in Jena mit 15.000 Fans Dart-Spektakel in Jena mit 15.000 Fans Impressionen vom German Darts Masters-Turnier in der Sparkassen-Arena Jena am Osterwochenende. Foto: Sascha Fromm Foto: zgt

