Darts-Weltmeister Smith setzt Erfolgsserie fort

Sheffield Darts-Weltmeister Michael Smith ist in der Premier League weiterhin nicht aufzuhalten und übernimmt zwei Wochen vor dem großen Finale in London immer mehr die Favoritenrolle.

Der „Bully Boy“, wie Smith genannt wird, gewann in Sheffield den 15. Spieltag und fuhr damit bereits den dritten Tagestitel in Serie ein. Bei seinen Siegen über Michael van Gerwen (6:4) sowie Jonny Clayton (6:4) und Gerwyn Price (6:3) bezwang er zudem die drei bestplatzierten Gegner der Tabelle.

„Ich war heute nicht in Bestform. Aber Mut und Entschlossenheit haben mir geholfen, den Tagessieg zu holen“, sagte der Engländer Smith. Am kommenden Donnerstag steht in Aberdeen der letzte Vorrundenspieltag auf dem Programm. Price (36 Punkte), Smith (33) und van Gerwen (31) sind für das Finale in London am 25. Mai bereits qualifiziert.

Das vierte Ticket spielen der Waliser Clayton und der Engländer Nathan Aspinall, die direkt im Viertelfinale aufeinandertreffen, aus. Während Clayton ein Sieg im direkten Duell reicht, müsste Aspinall nach einem Sieg über den Widersacher auch noch das Endspiel erreichen. Der Engländer Chris Dobey, der Belgier Dimitri van den Bergh und Schottlands Ex-Weltmeister Peter Wright sind bereits ausgeschieden.