Das Archiv ist Jörg Lölkes zweites Zuhause

Am 17. Mai 2020 wurde Dr. Jörg Lölke 65 Jahre. Doch ehe er den Rentenstand erreichte, musste er noch neun Monate arbeiten. Seit knapp drei Wochen genießt der Leiter der Arbeitsgruppe (AG) „Archivwesen im Thüringer Fußball-Verband (TFV)“ und Chef des Verbandsarchivs in der Augsburger Straße 10 in der Landeshauptstadt seine ersten Tage im Ruhestand.

Der aus Wutha-Farnroda stammende Jörg Lölke wird sich künftig aber keinesfalls auf die heimische Couch oder die Kegelbahn (er spielt für die Senioren des USV Jena) zurückziehen, wie er gegenüber dem TFV versicherte. Er werde vielmehr weiter ehrenamtlich für den Verband tätig sein und das von ihm aufgebaute Archiv auch künftig betreuen. Seit 1995 beschäftigt sich der promovierte Historiker, der an der Friedrich-Schiller-Universität Geschichte und Deutsch studiert hat, mit der Geschichte des Landessportbundes.

Mit der Geschichte der Körperkultur beschäftigt

Zuvor hatte er 1983 auf der Suche nach einer Betätigung in der Sektion Sportwissenschaft der Uni einen Platz als Assistent gefunden und war fortan mit der Geschichte der Körperkultur beschäftigt. Später waren die Kontakte zum damaligen LSB-Präsidenten, Professor Manfred Thieß, zwischenzeitlich auch Vorgesetzter von Lölke an der Universität, dem früheren Hauptgeschäftsführer Lutz Gräbedünkel und seine ehrenamtliche Tätigkeit hilfreich für die Stelle im LSB. Ab September 1995 baute Jörg Lölke nach drei Jahren so genannter Maßnahmen das Archiv des Thüringer Sportbundes auf. Das befindet sich in der Landessportschule Bad Blankenburg.

„Ich bin seit mehr als 25 Jahren mindestens einmal pro Woche hier, konnte so auch die ganze Entwicklung der Sportschule miterleben und hänge natürlich am Archiv des Landessportbundes“, erklärt er. Da der Thüringer Fußball-Verband damals wie der LSB in der Erfurter Werner-Seelenbinder-Straße 1 seine Zentrale hatte, kam es natürlich zu Kontakten mit den Fußballern. Die Idee verfestigte sich immer mehr, ein eigenes Archiv einzurichten. Mitarbeiter Jürgen Kirchner, heute noch im Ehrenamt Mitglied des Öffentlichkeitsausschusses, und später der Hauptgeschäftsführer Heinz-Joachim Jungnickel kurbelten das Projekt, wofür Lölke bereits Unterstützung signalisiert hatte, weiter an. Ein Vorstandsbeschluss ebnete dann den Weg zur Bildung eines Archivs.

Experte für die Verbandshistorie

Seit 2014 ist der Archivar des LSB nun auch im TFV der Experte für die Verbandshistorie und die Aufbewahrung von Dokumenten. Jeweils montags und dienstags arbeitet er in den Räumen der Augsburger Straße 10, die sich auf derselben Etage wie die Geschäftsstelle befinden. Mittlerweile ist er Leiter der Arbeitsgruppe (AG) „Archivierung im TFV“. Aus den früheren Bezirksfachausschüssen (BFA) Erfurt, Gera und Suhl sowie dem Material der Geschäftsstelle verfügt das Archiv laut Lölke über ein gutes Startkapital. Kontakte, die TFV-Ehrenmitglied Manfred Lindenberg, Statistiker Andreas Kästner (Sömmerda) oder auch Joachim Zeng vermittelt haben, hätten dazu beigetragen, weitere Dokumente für das Archiv von vor 1990 sicherzustellen. Aber auch alle anderen Mitstreiter seien wunderbare Partner, lobt Jörg Lölke seine Arbeitsgruppe.

„Ich fühle mich hier gut aufgehoben“, lautet sein Urteil. Es gebe immer einige „Stammkunden“, die das Archiv nutzen, um vor allem zu ihren Heimatvereinen zu recherchieren, sagt Lölke. Ihm fehlt allerdings ein wenig der akademische Bereich. Noch heute bezeichnet er die Untersuchungen von Studenten aus Münster zur Entwicklung des Fußballs in Thüringen unter Leitung von Dr. Kay Reinhardt, die in einige Master- und Bachelorarbeiten mündeten, als ein Highlight in der noch jungen Geschichte des TFV-Archivs. Zu Reinhardt habe er eine sehr fruchtbringende Beziehung aufgebaut, so Lölke. Aber der Sporthistoriker trägt auch selbst viel zur Nutzung und Popularisierung des Archivs bei. Als vor sechs Jahren das 25-jährige Jubiläum vom TFV begangen wurde, trug Dr. Lölke mit vielen Beiträgen und einer kleinen Ausstellung wesentlich zu den Feierlichkeiten bei.