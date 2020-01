Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Das Feuer brennt noch: Black Dragons punkten in Hannover

Nach fünf Niederlagen in Folge haben die TecArt Black Dragons Erfurt in der Eishockey-Oberliga Nord einen überraschenden Auswärtspunkt ergattert. Die Drachen verloren vor gut 2500 Zuschauern am berüchtigten Pferdeturm bei den Hannover Indians mit 1:2 nach Penaltyschießen, nahmen damit aber zumindest einen Punkt mit auf die Heimreise. Nach Toivanens frühem Treffer (6.) führten die Drachen lange Zeit, ehe Pohankas Tor (45.) die Indians in die Verlängerung rettete.