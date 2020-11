Das gute Gefühl der Tambach-Dietharzer Biathletin Juliane Frühwirt

Auch in den heimatlichen Gefilden blieb für Juliane Frühwirt kaum Zeit zum Ausruhen. Zwar gönnte sich die 22-Jährige, die noch bis zum Sonntag bei den Eltern weilte, kleine Auszeiten. Doch irgendwas rund um ihren Sport gab es immer zu tun – sei es aktive Arbeit in Form vom Wachsen der Ski oder Arbeiten an der Bachelorarbeit, die die Sportwissenschafts-Studentin im Januar abgeben will.

Zurück in ihrer Wahlheimat Wallgau im tiefen Bayern, nimmt die Vorbereitung auf die Saison gleich wieder Fahrt auf. Ab dem 16. November steht im österreichischen Obertilliach eine fast zwei Wochen andauernde Schneevorbereitung auf dem Programm.

Der Lehrgang umfasst alle Facetten, um sich den Feinschliff für den Winter zu holen. Er umfasst neben Einheiten auf dem Ski individuelle Schwerpunkte in der Technik, Abstimmungen mit Wissenschaftlern, aber auch Regeneration und Physiotherapie – immer individuell auf die einzelnen Athleten abgestimmt.

Frühwirt geht mit einem guten Gefühl in die Endphase der Vorbereitung, bevor Anfang Dezember – wenn es Corona zulässt – erste Rennen ausgetragen werden. In den vergangenen Wochen war die Thüringerin im Wechsel immer auf dem Ski oder Skirollern unterwegs und schrubbte dabei unzählige Kilometer. Ihr persönlich gutes Gefühl wurde von den Zahlen untermauert. Die Laktatwerte zeigen auf, dass sich Frühwirt in einer körperlich starken Frühform befindet.

„Der alljährliche Grundlagenausdauertest, den wir im Rahmen der Leistungsdiagnostik machen, war sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl von der läuferischen Entwicklung“, sagt die beim Zoll angestellte Biathletin, auch wenn die Einheiten im Freien auf den Skirollern nicht immer zu den bevorzugten Einheiten gehören. „Die Umstellung vom Ski zurück auf die Roller geht schon, und eigentlich fahre ich auch gerne Rollerski. Aber bei zwei Grad plus ist es nicht so das Highlight“, sagt sie und lacht.

Einheiten in der eigenen Wohnung

Rund 20 Stunden pro Woche trainiert sie für den großen Traum von der Nationalmannschaft. Fast jeden Tag sind zwei Einheiten angesetzt; die Komplexeinheiten aus Laufen und Schießen sind fordernd und fördernd. Vor allem in der zweitgenannten Disziplin will Frühwirt einen Sprung nach vorne machen. Noch immer hat sie die deutsche Meisterschaft vor Augen, als ihr viele Fehlschüsse eine weitaus bessere Platzierung vermasselten.

„Da hatte ich mich richtig dumm angestellt, denn vom Laufen her war ich konkurrenzfähig“, sagt die 22-Jährige.

Nicht nur deshalb nimmt sie zusätzlich zum normalen Training diverse Schießeinheiten, trainiert darüber hinaus in den eigenen vier Wänden mit Trockenübungen, um weitere Zeit herauszuholen und die Abläufe noch präziser auszuführen. „Ich bin sehr fleißig und habe das Schießen intensiviert. Ich bin vorsichtig optimistisch, dass es ein guter Winter wird“, blickt sie voraus.

Begleitet wird die Vorbereitung jedoch durch die Corona-Pandemie, die auch an den Wintersportlern nicht gänzlich vorbeizieht. Zwar können die Bundeskader ihrem Training ohne Einschnitte nachgehen. Ausblendbar ist das Thema aber nicht. Die Trainingseinheiten im österreichischen Seefeld oder in Mittenwald am Heimatstützpunkt etwa befanden und befinden sich im Risikogebiet.

„Wir versuchen uns alle so gut wie möglich zu schützen und Gefahren zu vermeiden. Seefeld liegt aber beispielsweise nur zwanzig Kilometer von meinem Wohnort weg. Anstecken kann man sich überall, das wird man nicht vermeiden können“, so Frühwirt.

Dankbar für jedes Rennen

Die Vorsichtsmaßnahmen wurden dennoch seitens des deutschen Verbandes nach oben geschraubt. Die kleine Trainingsgruppe bleibt zwar bestehen, dafür ist das gemeinsame Training mit den Sportschülern vorerst ausgesetzt – zu groß ist das Risiko. „Es gibt Einschränkungen, aber uns trifft es weniger hart, als es die Sommersportarten betroffen hat“, blickt sie zurück.

Doch unabhängig von der aktuellen Situation freut sich die Tambach-Dietharzerin auf die bevorstehende Saison. „Ich möchte so fit wie möglich sein, wenn die Wettkämpfe beginnen. Noch ist alles nicht greifbar und man muss von Rennen zu Rennen blicken. Ich möchte mich auf jeden Fall anbieten“, sagt sie.

Ein „i“-Tüpfelchen wäre natürlich die Teilnahme am Weltcup in Oberhof, das einem Heimatrennen gleichkommt. Doch so weit will Frühwirt noch gar nicht in die Zukunft blicken. „Wir sind für jedes Rennen – egal ob Weltcup oder IBU-Cup – dankbar. In dieser Lage ist es schon gut, dass wir unseren Sport überhaupt ausführen können.“