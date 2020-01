Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

„Das Halbfinale sollte drin sein“

Landkreis. Morgen geht sie los – die Handball-Europameisterschaft der Männer. Diese findet in Österreich, Norwegen und Schweden statt. Nach Aussagen von Bundestrainer Christian Prokop das stärkste und wichtigste Turnier im Handball. Die deutsche Nationalmannschaft spielt mit Spanien, Niederlande und Lettland in der Gruppe C im norwegischen Trondheim und hat gute Chancen auf den Einzug in die Hauptrunde. Die hiesigen Handballvereine schauen mit viel Interesse auf die EM und drücken den „Bad Boys“ die Daumen. Wir sprachen mit den Vereinen über die EM, die Erwartungen und die Wünsche.



Stefan Saxe aus Artern Foto: Sandra Streich

HV Artern: Präsident Stefan Saxe: Ich bin zuversichtlich und drücke den Jungs natürlich die Daumen. Das Halbfinale sollte schon drin sein. Auf jeden Fall wäre es für unseren Sport wieder sehr wichtig, wenn die Mannschaft weit kommt und damit das Interesse am Handball weiter wächst. Etwas unglücklich ist, dass wir am Samstag selbst zu Hause einen Spieltag haben und unsere Männer genau zur selben Zeit spielen, wie die deutsche Nationalmannschaft. Deshalb haben wir erstmal nichts geplant. Aber wir sind da spontan.

Marcel Effenberger-Kiel aus Nordhausen Foto: Christoph Keil



SV Glückauf Bleicherode: Tobias Busch, Spieler der SG mit Sondershausen: Ich war beim Test gegen Island in Mannheim und war positiv überrascht. Vor allem Paul Drux auf der Mitte hat ein starkes Spiel gemacht. Das Halbfinale ist drin. Auf dem Niveau entscheiden Kleinigkeiten. Vom Titel möchte ich nicht sprechen, da sind uns andere noch voraus. Als Mannschaft werden wir bestimmt zusammen schauen, das haben wir zur WM schon gemacht.







Ralph Thormann aus Sondershausen Foto: Henning Most

SV Einheit Sondershausen: Ralph Thormann, Nachwuchstrainer und Vorstandsmitglied: Also das Halbfinale sollte drin sein, bei dem Kader. Wir haben schnelle Außen, starke Jungs am Kreis und richtig gute Torhüter. Das Zünglein an der Waage könnte der Rückraum werden. Da bin ich gespannt, wie es im Laufe des Turniers gelöst wird. Aber auch da haben wir Jungs auf Weltklasseniveau. Das ist eine ganz starke Mannschaft. Ich freue mich sehr auf das Turnier. Wir selbst haben nichts geplant. Das würde nicht wirklich funktionieren und ist auch nicht notwendig.

Nordhäuser SV, Marcel Effenberger-Kiel, Spielertrainer der Männermannschaft: Unsere Nationalmannschaft sehe ich unter den ersten vier. Ich denke, dass sie im Halbfinale scheitern. Es ist eine verjüngte Mannschaft, die hungrig ist und Bock hat sich zu bewegen.

Wir haben leider weder im Verein noch im privaten Bereich etwas geplant, da es auch bei uns im Amateurbereich ein eng gestrickter Zeitplan ist und man jede Zeit zum Trainieren und so weiter benötigt. Ich hoffe, jeder, der Interesse und Zeit am Handball hat, nutzt diese, um die Nationalmannschaft zu unterstützen und es sich anzuschauen. Es sind ja nun doch die besten Handballer Deutschlands.