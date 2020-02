Oberweißbach. Nordhausens Thüringenliga-Volleyballerinnen verlieren in Oberweißbach klar mit 0:3.

SVC-Volleyballerinnen: Das letzte Aufgebot

Vor der vierwöchigen Spielpause in der Thüringenliga waren die Nordhäuser Volleyballerinnen zu Gast beim SV 1860 Oberweißbach. Aus verschiedensten Gründen standen lediglich neun Spielerinnen inklusive Nachwuchstalente zur Verfügung, was die Optionen auf dem Spielfeld deutlich einschränkte. Obwohl alle mitgereisten Mädels sich kämpferisch Bestnoten verdienten, waren die zahlreichen Ausfälle nicht zu kompensieren. Es setzte ein 0:3, durch welches die Südharzerinnen weiter auf Platz neun der Tabelle verharren, sind aber punktgleich mit der direkten Konkurrenz.

In der „Puppenstube der Thüringenliga“ wie Trainer Jens Liebold es bezeichnet, brauchten seine Mädels zu Beginn etwas um sich mit den beengten Platzverhältnissen zu arrangieren. Mit jedem Ballwechsel hatte sich der SVC besser darauf eingestellt, zu diesem Zeitpunkt waren die Gastgeberinnen jedoch schon auf 13:8 enteilt. Danach lieferten sich beide Kontrahenten einen Kampf auf Biegen und Brechen. Durch die angespannte Personalsituation war der SVC jedoch häufig zu berechenbar am hohen Netz. So wurden die Nordhäuser Angriffsversuche immer wieder gestoppt und Oberweißbach konnte seinerseits den Heimvorteil ausspielen. 12:25 im ersten Satz. Bis auf 19:23 wurde sich im zweiten Satz mit vollem Engagement und Teamgeist herangekämpft, beim Schlusspfiff stand die Liebold-Sechs trotzdem mit leeren Händen da (19:25).

Auf der dritten Etappe konnten die Gäste das Spiel bis zum 8:10 offen gestalten, dann machte sich der Kräfteverschleiß infolge fehlender Wechseloptionen bemerkbar. Obwohl kein Ball vorzeitig aufgegeben wurde, fehlte letztendlich die Durchschlagskraft, um die Begegnung noch einmal spannend zu gestalten (10:25). Nach 64 Minuten ertönte bereits der Schlusspfiff. Moral und Stimmung im Team sind aller Widrigkeiten zum Trotz intakt.

Erst am 29. Februar geht es für die SVC Schmetterlinge mit dem Heimdoppel gegen Tröbnitz und Gebesee weiter.