Den Stürmer umschwimmen: Wie Elias Löder weitere Tore für den FC Carl Zeiss Jena schießen will

Jena. Elias Löder hat schon drei Tore für den FC Carl Zeiss Jena erzielt: Wofür er ein besonders Näschen hat.

Elias Löder hat eine Qualität: Der Spieler des FC Carl Zeiss Jena schießt Tore in Situationen, in denen keiner mit einem Tor rechnet. Genau darauf legt er es an.

„Ich habe ein ganz gutes Näschen entwickelt, wo der Ball hinkommen kann“, sagt der 23-Jährige, der vom Drittligisten Hallescher FC nach Jena gekommen ist. „Ich versuche immer, um einen Stürmer herumzuschwimmen und auf Bälle zu lauern.“ Dreimal war er mit dieser Strategie schon erfolgreich – ein viertes reguläres Tor nahm ihm Schiedsrichter Henry Müller gegen Lok Leipzig.

Löder sieht positive Ansätze in der Niederlage

Trotz der Niederlage hat Löder Positives aus der Partie mitgenommen. „Die ersten 20 Minuten waren sehr gut, wir haben uns Chancen erarbeitet und sind nach dem Rückstand zurückgekommen.“

Trainer René Klingbeil lobt Löder für seine Abschlussstärke und verrät, warum es bei ihm anfangs nicht so rund lief: Löder plagte eine Knöchelverletzung. „Er war aber trotzdem ehrgeizig, ein hohes Pensum zu gehen“, sagt Klingbeil, der hofft, dass Löder nun nachlegt.

Im vorigen Jahr geriet das Jenaer Team bei der Fahrt zum BFC (Livestream am Freitag ab 18.50 Uhr) in den Stau, so dass die Ansprache noch im Bus stattfinden musste. Das soll diesmal nicht passieren. Der FCC startet um 9 Uhr. „Wir beziehen ein Tageshotel ein paar Hundert Meter vom Stadion entfernt. Das wird sehr wichtig für die Spielvorbereitung sein“, sagt Klingbeil.

Warum das Angebot an Vasileios Dedidis gestockt hat

Er spricht auch über den Wechsel von Vasileios Dedidis zum BFC Dynamo. „Dahlke, Grimm und Zank standen unter Vertrag. Das Budget ist im Vergleich zum Vorjahr geschrumpft. Deshalb mussten wir mit der Entscheidung über ein Angebot warten.“ FCC-Eigengewächs Dedidis habe dann frühzeitig signalisiert, wechseln zu wollen.

