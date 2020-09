Denkzettel für SC 03 Weimar

Einmal tief durchatmen bitte. Michael Junker, der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC 03 Weimar, ist freilich höchst unzufrieden mit der Darbietung seiner Schützlinge gegen den SV Schott Jena. Das 0:3 klingt deutlich, ist es auch und man müsse darüber nicht streiten. Aber: „Wir sind nach dem 2:1 in Ehrenhain vor einer Woche nicht durchgedreht und werden das jetzt nach der ersten Niederlage auch nicht tun“, sagt der Trainer. Und doch dürfe man diese Niederlage und deren Zustandekommen durchaus als Warnschuss betrachten. „Das war ein Denkzettel“, sagt Junker.

Es sind die vielen Kleinigkeiten, die ihn stören. Man habe jetzt in den 90 Minuten nie den Eindruck gewinnen können, dass sich seine Mannen da tapfer erwehren. „Die Körpersprache war schlecht. Und das so zu Beginn der zweiten Halbzeit“, erklärt der SC-Coach. Geschuldet sei dies ganz bestimmt den frühen Gegentoren gewesen. Fünf Minuten waren auf der Uhr, als die Glaswerker das 1:0 markierten. Ausgangspunkt war einer, der von Junker hernach ein Sonderlob erhielt: Thomas Stauch. „Der ist 90 Minuten gerannt. Das war Wahnsinn. Der ist sogar den unmöglichen Bällen hinterhergelaufen“, sagt Weimars Trainer. Derlei hätte er sich auch von den Angreifern seiner Farben gewünscht; vor allen Dingen von Luca Albrecht sei er dann doch etwas enttäuscht. „Gerade gegen seinen Ex-Verein habe ich mir von ihm mehr erwartet“. Dass es Stauch gezeigt habe, wie es geht – nun, gut. Im Mittelkreis eroberte er das Leder. Ein Foulspiel will Junker dabei gesehen haben. Rasch aber spielten die Jenaer nach vorn, ehe Fabio Schillbach schlussendlich die Pille im Sechzehner ins entlegene Eck schoss.

Auch beim 2:0 für die Gäste war Stauch beteiligt. Oliver John brachte einen Einwurf Richtung Weimarer Tor, Stauch verlängerte ihn, Felix Schirmer köpfte ein (21.). Derlei Anschauungsunterricht brachte den Weimarern aber selbst nichts. Denn Christopher Dam versagten in der Folge gleich zweimal die Nerven. Zweimal boten sich ihm Chancen, seine Elf zurück ins Spiel zu holen, zweimal tauchte er völlig frei vor dem Jenaer Gehäuse aus – zweimal blieb Glaswerks Hüter Alexander Glaser der Sieger (22., 35.).

Und Michael Junker? Dem blieb Kopfschütteln. „Und in der Halbzeitpause eine Ansprache, in der ich bewusst mal etwas härtere Worte gewählt habe“, erzählt der Übungsleiter. Allein geholfen habe das nicht. Denn auch nach dem Seitenwechsel blieb es ein lebloser Auftritt der SC-Kicker. „Man hatte immer das Gefühl, dass Jena dem 3:0 oder 4:0 näher war als wir dem Anschlusstreffer“, sagt Junker. Einzig Florian Kaisers Schussversuch ließ so ein klitzekleinwenig Gefahr aufkommen – doch auch hier war Keeper Glaser für Glaswerk auf der Hut (70.). Auch die Hereinnahme der Siegtorschütze des vergangenen Wochenendes, Kevin-Roger Seifarth und Lucas Laue brachte keine Besserung ins Offensivspiel der Hausherren. Mit Florian Kaiser zog Junker dann noch seine letzte Option. „Einer, der in Jena das Fußballspielen gelernt hat“, wie der Trainer bemerkt. Nur eben auch einer, der allein das Ruder nicht mehr herumzureißen vermochte.

Der Deckel drauf war dann vier Minuten vor dem Ende. Wieder war Stauch beteiligt. Er passte das Leder auf Julian Körber, der nach einem Tempowechsel mit Ball rüber legte auf Luis Hübner – 0:3 (87.).

Am kommenden Wochenende geht es für den SC 03 dann zum Tabellenführer, zu Preußen Bad Langensalza. Dort, so viel sei sicher, bedürfe es eines anderen Auftritts als diesen gegen Schott Jena. Man werde diese Woche nutzen, um das Geschehene auszuwerten, sich neu einzustellen. Und das ganz ohne Aufregung. „Wir haben nach zwei Spielen gegen Ehrenhain und Schott drei Punkte geholt. Das war das, was man erwarten konnte. Insofern ist alles im Rahmen“, sagt Junker. Man werde also nicht die Ruhe verlieren – zumindest aber wenigstens einmal ganz tief durchatmen.