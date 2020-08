Der Mount Everest ist 8848 Meter hoch - so viele Höhenmeter wollen die Radlöwen am 19. September zum Vereinsgeburtstag schaffen.

Weimar. Die Weimarer Radlöwen feiern in diesem Jahr Geburtstag – und wie!

Feste muss man feiern wie sie fallen. Und besondere Situationen bedürfen eben besonderen Maßnahmen. Die Weimarer Radlöwen werden in diesem Jahr 30 Jahre alt – eine Fete mit Büfett und großen Reden im Festsaal ist eingedenk der noch immer schwelenden Coronakrise ausgeschlossen. Also geht’s raus in die Natur. Noch viel besser: Es geht hoch auf den Mount Everest.