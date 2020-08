Der FSV Martinroda geht auch bei Halle 96 leer aus

Kein Durchkommen: Der FSV Martinroda und auch Marco Pusch (l./im Pokalfinale gegen Jenas René Eckardt) blieben in Halle ohne eigenen Torerfolg.

Halle. Fußball-Oberligist FSV verliert 0:3 beim VfL 1896 Halle und wartet weiter auf eigenen Torerfolg in der jungen Oberliga-Saison

Wieder kein Glück für den Pokalfinalisten FSV Martinroda. Auch im dritten Auswärtsspiel nacheinander gab es für die Männer von Trainer Robert Fischer keinen Sieg und im zweiten Oberliga-Spiel auch keinen eigenen Torerfolg. Nach dem 0:3 beim VfL Halle ist der FSV nun erst einmal mit 0:5 Toren Vorletzter, knapp vor Wacker Nordhausen.

Auch am Halleschen Zoo war mehr drin. Nach der Pause gestalteten die Gäste das Spiel offen, hatten aber viel zu wenige eigene Chancen, um das Spiel noch zu drehen. Und dann fingen sie sich in der zweiten Nachspielminute auch noch das dritte Gegentor durch Bolz ein. Insgesamt waren die Hallenser einfach zielstrebiger und standen in der Abwehr zu sicher.

Im Vergleich zum Pokalfinale nur auf zwei Positionen verändert, für Nowak spielte Metzmacher, für Griebel stand Wiegel in der Startformation, wollte Martinroda sich so teuer wie möglich beim Vorjahreselften verkaufen. Die Hallenser waren nach ihrem 3:2-Sieg der Vorwoche in Rudolstadt hochmotiviert. Nach vorsichtigem Abtasten hatte Halle bei zwei Angriffen über die linke Außenbahn schon den Zug zum Tor spüren lassen.

Freistoß bringt Rückstand

Dass dann ausgerechnet ein Freistoß von Kind zentral aus 18 Metern über die Martinrodaer Mauer ins Tor gezirkelt, Halle in Front brachte (20.), passte überhaupt nicht in die Planungen der Gäste. Martinroda hatte bis dahin recht ordentlich die Räume schließen können und dem Angriffsdruck der Saalestädter standgehalten.

Martinrodaer straffte sich schnell, fand ins Spiel, doch eigene Chancen blieben auch weiterhin Mangelware. Gegen die dichte VfL-Abwehr versuchten es Hertel (27.) und Andris (34.) mit Fernschüssen – ohne Erfolg.

Der zweite Hallenser Treffer durch Bolz war dann ganz bitter. Zum einen, weil er kurz vor der Pause fiel (42.), zum anderen, weil dem Sturmlauf ein klares Foul von Böhne an Wiegel voraus ging.

Vor 121 Zuschauern war von Halle nach dem Wechsel nicht mehr wirklich viel zu sehen. Das lag auch an der taktischen Umstellung der Fischer-Männer, die nach der Pause mit Fernando eine zusätzliche Offensivkraft aufboten und für den angeschlagenen Pusch dann A-Saeed brachten. Aber hinten blieben die Gastgeber unüberwindbar.

Ideengeber kommen nicht zum Zug

Trainer Robert Fischer baute nochmals um, brachte mit Graubner und Fiur zwei frische Ideengeber, doch die Hallenser hielten die Thüringer auch weiterhin erfolgreich fern von ihrem eigenen Tor und verschleppten immer wieder erfolgreich das Tempo. Das behagte den Martinrodaer Männern gar nicht, die immer nervöser zu viele Fehler produzierten. So gelang Halle in der Nachspielzeit fast mühelos sogar das 3:0 durch Bolz (90. +2).

Anders als erhofft, steht der FSV Martinroda gleich zu Beginn der Saison schon wieder wieder tief im Tabellenkeller. Im ersten Heimspiel am kommenden Sonntag gegen Rudolstadt steht das Team so nun schon unter erheblichen Erfolgsdruck.