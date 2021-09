Christian Magiera ist zum zweiten Mal in diesem Sommer in Tokio im Einsatz.

Der Fuji muss warten: Thüringer im Einsatz in Tokio

Oyama. Wie der Geraer Christian Magiera nach seinem Einsatz bei den Sommerspielen nun die Paralympics als Jury-Präsident für die Radsport-Wettbewerbe erlebt.

Über die Silberne von Umsteigerin Annika Zeyen im Zeitfahren freute sich Christian Magiera am Mittwoch ebenso, wie er sich am Tag zuvor über ihre erste Goldene als Radsportlerin mitgefreut hatte. „Das sind schon großartige Leistungen, sensationell“, sagte der Geraer über den Auftritt der früheren Basketballspielerin. Und er bezog damit alle anderen deutschen Medaillen-Gewinner der Radsport-Wettbewerbe mit ein.

Die Dreirad-Fahrerinnen Jana Majunke und Angelika Dreock-Käser haben nun mit einem Doppelerfolg im Straßenrennen über 26,4 Kilometer einen weiteren Glanzpunkt gesetzt. Gerade die Siegerehrungen und überhaupt die Emotionen – das zusammen macht für ihn die Tage in Japan zum besonderen Erlebnis. Manchmal lenkt es ab.

Jetzt zum TA-Newsletter anmelden Nachrichten aus Ihrer Region E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Jana Majunke (links) und Angelika Dreock-Käser jubeln über Gold und Silber im Straßenradrennen. Foto: imago

Denn der sportliche Höhepunkt für viele Para-Sportler ist für den Jury-Präsidenten der Radsportwettbewerbe dieser Paralympics die eine Seite. Die andere sind die Umstände, unter denen sie stattfinden.

Als steril hat der 41 Jahre alte Thüringer schon die Olympischen Sommerspiele auf der Bahn miterlebt, in der Verantwortung nun für den Paracycling-Bereich mag er sich genauso wenig ans Gefühl eingesperrt zu sein gewöhnen.

„Es tut schon ein bisschen weh. Wenn ich hier jeden Tag aus dem Fenster gucke und den Fuji sehe. Ich würde gern hochlaufen“, meint Magiera. Seinen Bewegungsradius indes begrenzt der Fuji Speedway. Außerhalb des wenn auch „unvorstellbar großen Geländes mit mehreren Auto-Rennstrecken“ zu sein, von denen bei den Paralympics aus Rad gefahren wird, das ist durch die Abschottung tabu. „Ich bin immer noch sehr gespalten, was die Spiele betrifft“, gesteht der Thüringer.

Auch seine Aufgabe stimmt ihn mitunter nachdenklich. Die Disqualifikation, die er vorige Woche gegen Bahnradfahrer Ewoud Vromant wegen einer regelwidrigen Sitzposition aussprechen musste, geht ihm durch den Kopf. „War die Entscheidung richtig?“, fragt er sich. „Wäre es auch anders gegangen?“ Immerhin ist der Belgier Weltrekord gefahren. „Ein guter Kommissär kann Probleme lösen, ein sehr guter kann Probleme verhindern“, ist wie ein Leitspruch für Christian Magiera.

Mindestens ein guter Kommissär muss der Geraer sein. Sonst hätte ihn der Radsport-Weltverband UCI wohl nicht erstmals zum Kommissär bei den Bahnwett-Wettbewerben der Sommerspiele in Tokio ernannt. Und erst recht hätte ihm die UCI zusätzlich nicht noch die Verantwortung für alle Paracycling-Wettbewerbe im Anschluss übertragen. „Ich empfinde das als Auszeichnung“, sagt der „Chef de Jury“. Für die Reisen nach Fernost hat der Vereinsberater des Stadtsportbundes Gera Urlaub genommen hat. Das allerdings ziemlich gern. Das ehrenamtliche Tun für die UCI ist sein Hobby. „Und es macht großen Spaß“, findet er, gleichwohl kaum ein Hauch von Urlaubsgefühl aufkäme.

Der Fuji ist durch den Umzug von Tokio nach Oyama zu den dort stattfindenden Straßenwettbewerben zwar so nah, dass er ein treffliches Foto fürs Profilbild der sozialen Medien schießen konnte. Am Fuße des Berges aller Berge Japans kann er jedoch keinen Fuß daraufsetzen. Und das nicht allein wegen Corona, das den Ablauf mit ständiger Tests diktiert. Die Zeit reichte nicht. Morgens um 5.40 Uhr rollt der Bus etwa manchmal los, abends gegen neun ist er im Hotel.

Ansprechpartner für Mannschaften, Begleitfahrzeuge und Organisatoren

Dazwischen ist er Ansprechpartner für Mannschaften, für Begleitfahrzeuge, für die Organisatoren – für alles und jeden, der irgendwie in Verbindung zu den Radsport-Rennen steht. Das zehrt. So ist kaum ei­ne Minute übrig ist, um das angefangene Tagebuch fortzuschreiben. Begonnen hatte er damit, um seine Eindrücke festzuhalten, um Stoff für Erinnerung zu hinterlassen und um später nachzusehen, worüber er sich damals Gedanken gemacht hat. In der Hoffnung freilich, der erste Einsatz werde für ihn nicht der letzte bei Olympia sein.

Die Chancen stehen gut, dass die Bahnrad-Wettbewerbe der Paralympics 2020 als die Meisterschaft mit den meisten Weltrekorden eingehen. „Wir sind glaube ich bei 48“, rechnet Magiera kurz durch. „Das ist unglaublich.“ Bisher hätte die Bestmarke bei 42 gelegen.

Rekorde kommen am Fuße des Fuji keine weiteren dazu. Aber allemal prägende Erlebnisse. Vielleicht auch solche für die Geschichtsbücher, wobei das für ihn im Kosmos verschwimmender Grenzen zwischen Sportlern mit oder ohne Beeinträchtigung keine prägende Rolle einnimmt. „Möglichst sturzfrei und mit so wenig Defekten wie möglich“, wünschte sich Christian Magiera, geht heute seine offizielle Mission zu Ende. Vielleicht nicht die letzte. Der majestätische Fuji wäre allemal auch so eine Reise wert.