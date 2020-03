Der letzte Faustschlag

Der Sport steht auch in Erfurt still. Wie der Erfurter Sportbetrieb in einem Brief am Freitag mitteilte, wurde „der Trainings- und Wettkampfbetrieb in den kommunalen Sportanlagen der Landeshauptstadt Erfurt vom 14. März bis einschließlich 10. April eingestellt“. Dann soll die Situation im Zusammenhang mit dem Coronavirus neu bewertet werden.

Der Stadtsportbund (SSB) Erfurt, Dachverband der 268 Erfurter Sportvereine mit ihren über 35.000 Mitgliedern, fühlte sich von dem Schreiben überrumpelt. „Wir wurden vom Sportbetrieb nicht darüber informiert. Das ärgert mich sehr, denn bei uns rufen nun die Vereine an und stellen Fragen, während der Sportbetrieb am Wochenende telefonisch nicht erreichbar ist“, bemängelt die SSB-Vorsitzende Birgit Pelke die fehlende Kommunikation. Sie hält es für wahrscheinlich, dass die Corona-Krise auch den Erfurter Sport noch mehrere Wochen, vielleicht sogar Monate, beschäftigen wird. „Wenn in dieser Zeit die Schutzmaßnahmen beinhalten, dass die Sportstätten geschlossen bleiben, dann ist es eben so. Wir müssen in dieser Ausnahmesituation sehr achtsam sein“, sagt Pelke, deren Mann schwer erkrankt ist und zur Risikogruppe zählt.

Geisterstimmung rund um die Erfurter Sportanlagen

Am Tag eins der Verordnung des Sportbetriebs herrscht rund um die Erfurter Sportanlagen dementsprechend Geisterstimmung. Die Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle, in der sonst im März noch Hobby- und Wettkampfläufer übers Eis flitzen, hat bereits geschlossen. Ein Blick in die Halle offenbart am Samstagnachmittag Pfützen auf dem Beton des Ovals, das Eis wurde vorzeitig abgetaut.

Ein paar Schritte weiter hat die Roland-Matthes-Schwimmhalle noch geöffnet. Vereinzelt huschen Menschen durchs Foyer, viel Betrieb ist jedoch nicht. Wie lange die Schwimmhalle noch regulär öffnen werde, wissen die Damen am Empfang nicht. Es könne stündlich die Information kommen, dass geschlossen werden muss.

An der Eingangstür der Leichtathletikhalle, die zwischen Eis- und Schwimmhalle liegt, klebt, genau wie in der Matthes-Halle, ein Zettel mit Hygienehinweisen bezüglich des Coronavirus. Der ist nun überflüssig, denn die Leichtathletikhalle, in der kürzlich noch die deutschen Seniorenmeisterschaften ausgetragen wurden, ist geschlossen und bleibt es erstmal auch.

Läuft man weiter, am Steigerwaldstadion vorbei, in dem sich die Zahl der Wettkämpfe unabhängig von Corona durch die Krise des FC Rot-Weiß stark reduziert hat, gelangt man zum Erfurter Sportgymnasium. Außer der Metallbüste des Namensgebers der Schule, dem französischen Pädagogen Pierre de Coubertin, ist hier auf den ersten Blick kein menschliches Antlitz zu sehen. Der Schulbetrieb wurde eingestellt, die Sportler haben keinen Grund mehr, jetzt im Internat zu sein. Dann aber aufgeregte Stimmen vom Parkplatz. Drei Sportschüler aus dem Abiturjahrgang diskutieren über die aktuellen Geschehnisse. Am Montag werde es eine Zusammenkunft und eine offizielle Mitteilung der Schulleitung geben, die Abi-Prüfung werde auf jeden Fall verschoben. Den jungen Sportlern steht die Verunsicherung, die derzeit alle eint, ins Gesicht geschrieben. Dann setzen sie sich ins Auto und brausen davon, nach Hause zu ihren Familien, wo sie die nächsten Wochen bleiben werden.

Noch ein kleines Stück weiter bergauf Richtung Süden liegt die Thüringenhalle. Vor einer Woche fanden hier die Thüringer Schulschachmeisterschaften statt. Unter stark verschärften Hygienemaßnahmen, wie der Veranstalter mitteilt. Es war der vorerst letzte sportliche Wettkampf in der altehrwürdigen Halle. Im Untergeschoss ist aber noch Betrieb. Die Boxer der Erfurter Löwen haben sich zum vorerst letzten Mal zum Training getroffen. Noch ein letzter Faustschlag – dann ist Pause angesagt.

Chikara-Club sieht eigene Existenz und die anderer Vereine bedroht

Wie es nach dieser einmonatigen Zwangspause weitergehen wird, weiß momentan niemand. Das Karate Dojo Chikara-Club ist einer der Erfurter Vereine, die ein eigenes Vereinsheim haben und somit theoretisch nicht von der Schließung der Sportstätten betroffen sind. Dennoch stellen die Chikaras den Trainingsbetrieb in ihrem Domizil an der Kalkreiße sowie an ihren fünf Außenstellen nun vorerst bis zum Beginn der Osterferien ein. Auch Trainerweiterbildungen, Tagungen und Kurse können nicht stattfinden. Das von Swen Sattler betriebene Fitnessstudio, das zweimal am Tag gründlich desinfiziert wird, bleibt geöffnet, bis es eine anderslautende behördliche Anordnung gibt.

„Aus menschlicher Sicht würde ich es sofort schließen, aber wir brauchen die Einnahmen, da wir durch die Schließung der restlichen Räumlichkeiten allein bis Ostern eine vierstellige Summe verlieren“, beschreibt der Unternehmer und Karate-Trainer die Gewissenskonflikte, die momentan wahrscheinlich viele Selbstständige umtreiben. Er stellt klar: Dauert die Corona-Krise mehrere Monate, könnte die Existenz des Chikara-Clubs mit seinen drei haupt- und 23 ehrenamtlichen Trainern sowie 465 Sportlern bedroht sein. Und wohl auch die Existenz anderer Vereine.

Ein Szenario, das auch der Stadtsportbund-Vorsitzenden Birgit Pelke schmerzlich bewusst ist: „Vieles, was den Vereinen in den kommenden Wochen und wahrscheinlich Monaten finanziell verloren geht, wird nicht zu ersetzen sein. Ich hoffe, es kann einiges umgeplant oder durch Entschädigungen abgemildert werden.“