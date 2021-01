Der Oberhofer Axel Teichmann war einst der große Schweiger

Axel Teichmann begann in Bad Lobenstein mit dem Skisport. Heute lebt der 41-Jährige mit seiner Familie in Oberhof.

Oberhof. Als sich Axel Teichmann einst die Ski unterschnallte, da hatte er eins im Sinn: „Ich wollte raus in die Natur und ich wollte meine Ruhe haben.“ Das klappte damals noch ganz gut. Die Langläufer verschwanden im Wald, kamen nach Stunden mit Eiszapfen an den Bärten zurück ins Ziel, nahmen ihre Laufzeit zur Kenntnis und warteten bis der letzte Starter im Ziel war und die Jury die Ergebnisse bekannt gab. Inzwischen geht es in seiner Sportart anders zu.

„Der Langlauf ist nicht mehr nur Sache der Skandinavier und der Russen. Auch wir Mitteleuropäer werden für unsere Leistungen geschätzt. Das Fernsehen berichtet, neue Wettkampf-Formate entstanden“, sagt der 41-Jährige. Nach Jahren des Hinterherhechelns hieß es nicht mehr: Wo ist Behle? Sondern: Wo ist Teichmann? Und die Antwort lautete über Jahre hinweg: Axel ist vorn dabei.

Dass er den Spitznamen „Der große Schweiger“ von den Journalisten verpasst bekam, stört ihn nicht, es entspricht seinem Naturell. Er will Leistung sprechen lassen und tut es, wurde 2003 und 2007 Weltmeister. Doch auf seine erste Olympia-Medaille musste er warten, jahrelang. Zunächst der Wechsel vom Skiverein in Bad Lobenstein ans Sportgymnasium nach Oberhof. Es lief. Junioren-Weltmeister 1999, Einsätze im Weltcup und 2001 in Lathi der erste WM-Start. Im Training stieß er mit einem Betreuer zusammen, verletzte sich am Arm und konnte nicht in der Staffel laufen, die WM-Bronze holte. Axel Teichmann der Pechvogel.

2002 wollte er alles hinschmeißen

Dann fieberte er seinem ersten Olympiastart entgegen, hadert noch heute mit der Entscheidung, dass er nach zwei mittelmäßigen Rennen auch noch den Verfolger in Angriff nahm und „zum Dank“ nicht in der Staffel eingesetzt wurde, die 2002 Olympiadritter wurde. Der Frust saß tief. „Da wollte ich am liebsten alles hinschmeißen.“ Hat er nicht und hat gut dran getan.

Was in ihm steckt, zeigte er bei der WM im folgenden Jahr, stürmte, 23 Jahre jung, über 15 km im klassischen Stil zum WM-Titel. Dann war er startklar für Olympia in Turin. Doch wer reiste nicht an: Axel Teichmann. Eine Haarwurzelentzündung im Oberschenkel wuchs sich aus, musste operativ entfernt werden.

Und wieder ein Jahr nach der verpassten Olympiamedaille schlug Axel Teichmann bei den Welttitelkämpfen in Sapporo zu, holte sich nach 15 km im klassischen und 15 km Freistil die Goldmedaille im 30-km-Skiathlon. Auf Platz fünf damals der Norweger Peter Northug, der in den folgenden Jahren zum Superstar in der Loipe aufstieg, kaum zu schlagen war. Auch bei den Olympischen Spielen 2010 in Vancouver nicht. Im Teamsprint holte sich Axel Teichmann mit dem jungen Tim Tscharnke hinter dem Norweger-Duo Olympiasilber. Nicht aus dem Nichts, dennoch eine Überraschung. „Endlich hatte ich meine Olympiamedaille. Davon hatte ich als Kind geträumt, deshalb habe ich all die Jahre hart trainiert.“

Silber im Massenstart über 50 Kilometer

Als der letzte Olympiatag anbrach, der Wecker wie jeden Tag früh um vier schrillte, überlegten wir eine klitzekleine Sekunde: Bleiben wir im Bett oder setzen wir uns in den Bus nach Whistler? Klar ging es in die Berge. Axel Teichmann hatte sich entschieden, den Marathon zu laufen. Doch da war es dann fast so wie in alten Zeiten. Wo ist Teichmann? Auf den Monitoren im Pressezentrum tauchte der 30-Jährige nicht mehr auf. Doch nach dem erneuten Skiwechsel tauchte er plötzlich wieder auf in der Spitzengruppe. Es wurde Silber im 50 km Massenstart.

Und dann musste alles ganz schnell gehen. „Ich hatte nicht damit gerechnet, dass ich zur Siegerehrung nach Vancouver muss“, sagt er und schmunzelt, „also hatte ich auch keine Klamotten dabei“. In der Mixed-Zone rief er nach seinem Trainer, er möge doch ins Quartier fahren und seine Sachen holen, beschrieb noch im Detail, wo was liegt. Die Siegerehrung vor der Abschlusszeremonie: Gänsehaut pur. „Sonst stiegen wir Langläufer in Kälte und Schnee aufs Podest. Doch in Vancouver wurden wir vor zehntausenden Zuschauern geehrt. Da kullern schon mal Tränen der Rührung.“

Emotional auch die EM 2011 in Oslo mit Bronze in der Staffel. „Norwegen ist die Wiege des Nordischen Skisports, dort zu starten, war mir sehr wichtig.“ Danach ein Schnitt, er nahm sein Training selbst in die Hand - mit dem Ziel Sotschi 2014. Spät in der Saison gelang ihm die Qualifikation, bei seinen drei Einzelstarts war Platz acht über 15 km klassisch das beste Resultat. Nach seinem letzten Rennen umarmte er auch die Journalisten.

„Die Jahre der Vorbereitung auf Sotschi haben mir sehr viel gebracht. Ich lernte, das Training mehr ist als ein beschriebenes Blatt Papier, welches abgearbeitet wird. Der Trainingsprozess ist deutlich komplexer.“ Ein Fingerzeig auf seinen beruflichen Einstieg als Trainer. „Ich möchte den mündigen Athleten, einen Sportler, der sich für seine Ziele schindet, der an seiner Entwicklung teilhat, sie mitgestaltet. Ich bin Teil des Ganzen und das sehr gern.“