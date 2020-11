Der Spaß ist zurück – wenn auch nur für den Nachwuchs

Gotha. Seit dieser Woche dürfen Kinder und Jugendliche wieder trainieren. Hallen in Trägerschaft des Landkreises Gotha öffnen am Montag.

Der Spaß und Eifer, mit dem die kleinen Karateka ihre Übungen absolvierten, kannte am späten Dienstagnachmittag keine Grenzen mehr. Immer gut beobachtet von Trainer Michael Kieser, der die Kindergruppe des Nippon Gotha leitete. Es ist ein großer Vorteil für beide Seiten, dass das Training im Squash- und Fitnessclub fit & fun auf privatem Grund stattfindet. Denn in eigenen Hallen darf seit dieser Woche wieder trainiert werden. Vereine, die ihre Einheiten in Sporthallen in Trägerschaft des Landkreises Gotha ausüben, müssen sich noch bis zum 16. November gedulden.