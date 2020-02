„Der SV 1883 Schwarza ist eine Hausnummer“

Mit dem Judo-Turnier um den Heidecksburgpokal steht am Wochenende eines der sportlichen Höhepunkte des SV 1883 Schwarza vor der Tür. Wir unterhielten uns mit Thomas Schauseil, dem Schwarzaer Abteilungsleiter, über das traditionelle Nachwuchsturnier, sportliche Ambitionen und die Olympischen Spiele.

Wie voll wird es am kommenden Samstag wieder in der Rudolstädter Dreifelderhalle?

Ich denke mal, dass wir 250 Kämpfer aus vielen Vereinen vorwiegend aus Mitteldeutschland begrüßen können. Das ist eine gute und für uns Organisatoren auch gut händelbare Größenordnung.

Es gibt also keine Schuh-Berge wie vor ein paar Jahren einmal im Eingangsbereich?

(lacht) Nein, das war, glaube ich, damals einmalig. Wir haben damals daraufhin auch die Zahl der Altersklassen reduziert. Aber nur zwei waren dann auch wiederum zu wenig. Und so kehrten wir in den letzten Jahren wieder zu drei Altersbereichen zurück. Wir erwarten also Kämpfer in der U9, U11 und U13.

Ist es schwer, die Vereine zu einer Teilnahme zu bewegen?

Na ja, wichtig ist vor allem, dass wir nicht mit anderen Turnieren zeitlich kollidieren. Deshalb laden wir jetzt auch schon immer im Februar zu unserem Turnier ein, weil danach die ganzen Meisterschaften folgen. Vom Vorteil ist auch, dass für die Altersklasse U13 unser Turnier eines von einer Handvoll Ranglistenturnieren ist. Da wird der Wettkampf schon aufgewertet.

Ist es der sportliche Höhepunkt für den Schwarzaer Verein in diesem Jahr?

Einer von zwei, kann man schon so sagen. Im September findet quasi schon traditionell die Landesmeisterschaft in der U13 bei uns statt. Den Titelkampf organisieren wir schon seit zehn Jahren.

Wie groß sind die Chancen, dass die Schwarzaer am Wochenende Pokale in den Händen halten können?

Schwer zu sagen. Da müsste man wohl eher die Trainer fragen. Aber es ist gar nicht so einfach in diesen Altersklassen, neue Kinder zu finden. Wir haben in diesem Jahr wieder ein paar Mädchen, das ist schon sehr schön.

Kann man in diesen Altersklassen schon sagen, mit welchem Erfolg sie vielleicht später auf den Matten unterwegs sind?

Schwierig. Aber mit sieben, acht Jahren sieht man als Übungsleiter schon, ob der eine oder die andere Potenzial hat. Ob es dann freilich beim Breitensport bleibt oder man den Sprung in den Leistungssport wagt, ist aber jetzt noch nicht absehbar.

Apropos Leistungssport: Der SV 1883 Schwarza ist da seit Jahren eine gute Adresse. Ist der Trend ungebrochen?

Wir sind in den letzten 12 oder 13 Jahren da wirklich sehr verwöhnt worden. Ich kann mich erinnern, als meine Tochter Natalia 2007 nach langer Zeit den ersten Titel holte, war das damals für uns im Verein unglaublich. Danach haben wir uns kontinuierlich weiterentwickelt, sind heute in den Top Five der Thüringer Judo-Vereine. Aber das war und ist alles nicht selbstverständlich, das kann man nur mit viel Herzblut, viel Engagement der Mitglieder erreichen. Aber Sie haben recht: Schwarza ist im Thüringer Judosport eine Hausnummer.

Heute ist es fast normal, dass Schwarzaer Sportler bei mitteldeutschen Meisterschaften vorn mitmischen, sich für nationale und internationale Wettkämpfe qualifizieren und sich zusätzlich am Sportgymnasium in Jena weiter entwickeln.

Ja, das stimmt schon. Allein für die mitteldeutschen Meisterschaften am Wochenende haben sich in der Altersklasse U18/U21 fünf Schwarzaer qualifiziert. Das ist schon eine gute Zahl.

Im Sommer finden die Olympischen Spiele in Tokio statt. Ich kann mich erinnern, dass vor einiger Zeit Vincent Giller Olympia als sein großes Ziel bezeichnete.

Ja, Vincent und auch Johannes Limmer waren neben Natalia unsere international erfolgreichsten Kämpfer.

Waren?

Ja, beide haben sich weitestgehend aus dem Leistungssport zurückgezogen, vor allem aus gesundheitlichen Gründen, nachdem beide auch einige wichtige internationale Turniere nicht besuchen konnten. Johannes Limmer ist zumindest noch in der ersten Bundesliga aktiv.

Fehlen damit dem Verein nicht die Vorbilder? Ist es damit auch schwieriger, neue Mitglieder zu gewinnen?

Die Vorbilder fehlen da natürlich etwas. Aber erfreulicherweise steigt unsere Mitgliederzahl leicht an, sind derzeit bei uns etwa 110 gemeldet. Und mit den steigenden Zahlen entwickeln wir uns in Schwarza entgegen des Trends im Verband. Die Entwicklung bei uns ist zudem eine schöne Bestätigung unserer Arbeit.