Der Weltmeister hört zu: Hardy Gnewuch – die Stimme des Köstritzer Werfertags

Spontan zugesagt hat Hardy Gnewuch nicht. „Was, ihr macht die Sprecher in einer Serie? Das habe ich noch nicht gehört“, fragt er. Nach einigem Zögern: „Ja, es sei schon wahr, der Sprecher guckt raus – aber die vielen Helfer, die Kampfrichter, die sind doch viel wichtiger.“ Aber dann doch der Treff in seiner Heimatstadt Halle.

„Ich bin der Werfer- und Springersprecher“, sagt er und lacht. Die Stimme lädiert, etwas müde, erschien er zum Gespräch und verrät sein Geheimnis. „Ich gurgele mit einem guten Tropfen schottischem Whisky, dann ist die Stimme wieder da. Meistens jedenfalls.“

Als Schüler wollte er Schauspieler oder Journalist werden. „Vielleicht steckt es in mir drin, dass ich keine Hemmungen habe, vor Publikum zu sprechen, für Stimmung zu sorgen“. Doch erst beim Halleschen Werfertag 1990 nahm er das Mikro in die Hand. „Es war ein Wettkampf wie immer, doch dann haut Ilke Wyludda eine Weltjahresbestleistung raus“, erinnert er sich und ihm war auf einen Schlag klar: „Das müssen wir der Welt doch mitteilen“.

Also rannte er, damals Trainer in Halle, die Treppen zum Werferhaus hoch, riss das Fenster auf und meldete die Bestleistung. Noch einige Male ließ er sich am Fenster blicken. Dass er vor allem in der Leichtathletik als Sprecher unterwegs ist, verwundert nicht. Selbst war er „Geradeausläufer“, wie er sagt. Sprinter bei der BSG Kali Wolmirstedt, für den ganz großen Sport hat es nicht gereicht.

In Magdeburg studierte er Sport und Geschichte, hätte als Lehrer arbeiten können, wollte aber Trainer werden. Weil zunächst keine Stelle in der Leichtathletik frei war, verschlug es ihn für ein halbes Jahr zu den Hallenser Schwimmern. „Eine lehrreiche Zeit“, wie er sagt.

Beim Meeting in Schönebeckfiel ständig das Licht aus

Dann aber doch die Leichtathletik. Sprung-Trainer wurde er, Nachwuchs-Bundestrainer Weit- und Dreisprung war er. Hardy Gnewuch spricht einen Länderkampf 2003 in Saarbrücken an. Die Jenaerin Sophie Krauel wurde am Abend nach dem Wettkampf 18 Jahre alt und es hieß: Bettruhe. Nichts anderes als Bettruhe.

„Ich hab’ mich dann doch durchgesetzt und das ganze Team hatte Sophie um Mitternacht ein herrliches Geburtstagsständchen gesungen.“ Heute ist der 62-Jährige Leiter Leistungssport am Olympiastützpunkt Sachsen-Anhalt am Standort Halle. Viel Arbeit hat er, aber scheinbar nicht genug, wie das vergangene Wochenende zeigt.

Am Samstag stand er neun Stunden bei den mitteldeutschen Meisterschaften in Halle und am Sonntag sechs Stunden beim Kugelstoß-Meeting in Rochlitz hinter dem Mikro. Warum macht er das alles, hängt Stunde um Stunde seiner Freizeit dran? „Weil es mir Spaß macht, und weil ich dazu beitragen möchte, dass die Meetings ein Erfolg werden.“ So wie der Köstritzer Werfertag, den er seit 2002 moderiert. „Ich bin gern in Bad Köstritz. Die Zuschauer haben mich gleich angenommen, sind mitgegangen, klopfen mir auch mal auf die Schulter, laden mich auf ein Bier ein.“

Die Idee von Meeting-Direktor Hans-Peter Bischoff, das Kugelstoßen als Abschluss des Köstritzer Werfertages unter Flutlicht auszutragen, sei klasse. So wird es auch beim Sportfest in Schönebeck gemacht. „Nur einmal, da fiel immer wieder das Licht aus. Unterhalte da mal die Leute.“ Hardy Gnewuch hat es gemacht, er kennt sich aus in der Szene, ist mit den Sportlern auf du und du. Akribisch bereitet er sich auf seine Einsätze vor, er weiß viel, erfährt viel, erzählt viel – aber nicht alles. Es gibt Grenzen und privat ist privat. Einen „richtigen Korken“ habe er sich in all den Jahren nicht geleistet. Wenn ihm mal ein Versprecher oder ein Zahlendreher passiert, dann entschuldigt er sich beim Publikum.

Hardy Gnewuch kommt an, macht seine Sache gut, das fand einst auch Hammerwurf-Weltmeister Heinz Weis, der in Sondershausen seinen letzten Wettkampf bestritt und es sehr ruhig anging. „Heinz kam dann zu mir und sagte: Ich hab das erste Mal in meinem Leben einem Sprecher zugehört, als ich dran war. Du machst das klasse. Aber für mich ist es wirklich Zeit, aufzuhören – ich bin nicht mehr voll bei der Sache.“

Die Serie

In unserer Reihe „Stimme des Sports“ stellen wir in loser Folge Hallen- und Stadionsprecher aus allen Regionen Thüringens vor.