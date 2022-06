Deutsche 7er-Rugby-Auswahl gewinnt erstes EM-Turnier

Das deutsche 7er-Rugby-Team konnte sich im Endspiel in Lissabon gegen Spanien durchsetzen.

Lissabon. Die deutsche 7er-Rugby-Auswahl hat das erste von zwei Turnieren der Rugby Europe Sevens Championship Series gewonnen.

In Lissabon setzte sich das Team der Trainer Clemens von Grumbkow und Philip Snyman im Endspiel gegen Titelverteidiger Spanien souverän 21:7 durch und machte damit den ersten wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem möglichen zweiten Gewinn des Europameistertitels.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Am kommenden Wochenende steht in Krakau schon das zweite Turnier der EM-Serie an. "Wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Ergebnis und mit der Leistung über das gesamte Turnier", sagte Coach von Grumbkow.

© dpa-infocom, dpa:220626-99-810057/2