Deutsche Biathleten optimistisch nach Oberhof

Ruhpolding Dank überzeugender Auftritte in Ruhpolding blicken die deutschen Biathleten zuversichtlich auf den Heim-Weltcup

Über seinen Versprecher musste Simon Schempp selbst am meisten lachen: „Wir konnten die Saison damit ganz gut abschließen“, sagte der Biathlet nach der World Team Challenge am Montagabend im verschneiten Ruhpolding. Doch seine Korrektur folgte umgehend: Natürlich habe er den Abschluss des Jahres gemeint. Auch wenn der Massenstart-Weltmeister von 2017 das erste Weltcup-Trimester verpasste: die gesamte Saison hätte er noch nicht abgeschrieben.

Neue Hoffnung

Aus dem gemeinsamen Auftritt mit Freundin Franziska Preuß schöpft Schempp neue Hoffnung. Hinter dem überraschend starken russischen Duo Jewgenija Pawlowa und Matwej Elisejew hatte das Biathlon-Paar den zweiten Platz belegt. Vor allem am Schießstand hinterließ die einstige Stammkraft im deutschen Team einen guten Eindruck. „Ich nehme ein positives Gefühl mit. Gerade beim Schießen fühle ich mich momentan schon sehr gut, auch die letzten Wochen waren da vielversprechend“, resümierte Schempp. „Was das jetzt natürlich auf der Strecke wert ist, wird man sehen. Aber trotzdem bin ich optimistisch.“

Kann er auch. Nachdem der 32-Jährige in der Saisonvorbereitung den Kampf um einen der beiden freien A-Kader-Plätze gegen Erik Lesser und Roman Rees verloren hatte, war er wettkampfmäßig außen vor. Weil der zweitklassige IBU-Cup zunächst ausgesetzt wurde und erst am 14. Januar beginnt, blieb Schempp nur das tägliche Training. Die wegen Corona aus der Schalke-Arena in den Chiemgau umgezogene World Team Challenge war seine einzige Möglichkeit, um noch einmal auf sich aufmerksam zu machen.

Die Bewerbung ist geglückt. Sehr zur Freude auch von Freundin Franzi, die in diesem Winter die beständigste deutsche Skijägerin ist: „Es freut mich sehr, dass Simon es so gut zusammengebracht hat“, sagte sie im ZDF. Der Blick geht nun nach Oberhof, wo am 8. Januar der erste der beiden Heim-Weltcups eröffnet wird. Die Entscheidung, ob Routinier Schempp eine neue Chance bekommen wird, obliegt nun Bundestrainer Mark Kirchner.

Tolle Aufholjagd

Definitiv dabei sind neben Franziska Preuß auch Denise Herrmann und Benedikt Doll, die als Duett im Flockenwirbel von Ruhpolding eine beeindruckende Aufholjagd hingelegt hatten. In einem packenden Zielsprint konnte Doll den Italiener Lukas Hofer um eine Skispitze überflügeln und den dritten Rang sichern. „Das war schon richtig legendär“, fand Herrmann und klopfte ihrem Partner anerkennend auf die Schulter.

Sie selbst war froh, nach anfänglichen Problemen und sieben Fehlern im Massenstart („der Schock nach Weihnachten“) an dem Abend noch die Wende zum Guten geschafft zu haben. In der Verfolgung absolvierte die schnelle Sächsin vier Schießprüfungen makellos. „Ich nehme auf jeden Fall ein gutes Gefühl mit“, sagte sie mit Blick auf Oberhof. Vor einem Jahr war Herrmann im Sprint auf Platz zwei gestürmt. Die Erinnerungen könnten schlechter sein.