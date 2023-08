Deutsche Hockey-Herren ohne Medaille bei der Heim-EM

Mönchengladbach Kein Finale, keine Medaille: Weltmeister Deutschland wird bei der Heim-EM nur Vierter. Hockey-Olympiasieger Belgien ist im Spiel um Platz drei in Mönchengladbach zu stark.

Nach dem unglücklichen Scheitern im Halbfinale haben die deutschen Hockey-Herren zum vierten Mal in der Geschichte bei einer EM eine Medaille verpasst.

Der amtierende Weltmeister unterlag Olympiasieger Belgien mit 0:2 und muss sich am Ende bei der Heim-EM in Mönchengladbach mit dem vierten Platz begnügen. Den Einzug ins Endspiel hatte die DHB-Auswahl am Freitag durch eine Niederlage im Shootout gegen England verpasst. Damit hat die Mannschaft von Bundestrainer André Henning die erste Chance auf ein Ticket für die Olympischen Spiele 2024 in Paris verspielt und muss im Januar zum Qualifikationsturnier in Spanien oder Pakistan antreten.

Beim letzten Auftritt der deutschen Mannschaft im voll besetzten Hockeypark kamen die Gäste in der Neuauflage des WM-Endspiels im Januar durch Treffer von Nelson Onana (15. Minute) und Florent van Aubel (29.) zum Sieg und sicherten sich zum dritten Mal bei einer EM den dritten Platz. Tags zuvor hatte die deutsche Damen-Nationalmannschaft den dritten Platz durch einen 3:0-Sieg gegen England erreicht.

Der deutsche Hockey-Bund zeigte sich mit der Ausrichtung des ersten Turniers seit zwölf Jahren im eigenen Land zufrieden, mit dem sportlichen Abscheiden der deutschen Teams aber nicht. „Wir hatten die klare Erwartungshaltung, dass wir mit zwei Teams im Finale stehen. Dass wir jetzt die Qualifikationsturniere spielen müssen, ist nicht der Weg, den wir uns gewünscht haben“, sagte Sportdirektor Martin Schultze.