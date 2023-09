Deutsche Männer im Viertelfinale der Tischtennis-EM

Malmö Die deutsche Tischtennis-Nationalmannschaft der Männer hat bei der Team-EM in Schweden das Viertelfinale erreicht. Timo Boll (Borussia Düsseldorf), Benedikt Duda (TTC Schwalbe Bergneustadt) und Ricardo Walther (ASV Grünwettersbach) gewannen im ersten K.o.-Runden-Spiel mit 3:0 gegen die Ukraine. Am Freitag geht es gegen Kroatien um den Einzug ins Halbfinale.

„Wir haben ein gutes Spiel gemacht“, sagte Rekord-Europameister Boll. Aber Kroatien sei jetzt „auf jeden Fall der schwerste Gegner, den wir bisher vor der Flinte hatten. Da müssen wir alle am Limit spielen. Ich schätze die Kroaten sehr stark ein und habe viel Respekt vor ihnen.“

Die Deutschen gewannen die Team-Europameisterschaft zuletzt dreimal in Serie. In Malmö treten sie jedoch ohne die drei Topspieler Dang Qiu, Dimitrij Ovtcharov und Patrick Franziska an. Der Sieger des Turniers qualifiziert sich für den Mannschafts-Wettbewerb der Olympischen Spiele 2024. Als Viertelfinalist haben die deutschen Männer bereits einen Platz bei der Team-WM im kommenden Februar in Südkorea sicher.