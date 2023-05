Deutsche Volleyball-Frauen verlieren Testspiel gegen Ukraine

Berlin Die deutschen Volleyball-Frauen haben im ersten Länderspiel eines wichtigen Jahres eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Vital Heynen unterlag der Ukraine in einem Testspiel im Sportforum Hohenschönhausen in Berlin mit 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 25:15, 8:15).

Die deutschen Volleyball-Frauen haben im ersten Länderspiel eines wichtigen Jahres eine Niederlage kassiert. Das Team von Trainer Vital Heynen unterlag der Ukraine in einem Testspiel im Sportforum Hohenschönhausen in Berlin mit 2:3 (20:25, 21:25, 25:20, 25:15, 8:15).

Im Jahr der Heim-EM in Düsseldorf im August und dem olympischen Qualifikationsturnier in Polen ab Mitte September war es eine erste Standortbestimmung für das Team um Kapitänin Anna Pogany. Mit einer Spendenaktion unterstützt der Deutsche Volleyball-Verband den ukrainischen Verband, der auch unter dem russischen Krieg in der Ukraine leidet.

Seit Anfang Mai bereitet sich die deutsche Mannschaft im Olympischen und Paralympischen Trainingszentrum Kienbaum auf den Sommer vor. Ende nächster Woche reist das Team zu den ersten Spielen der Volleyball Nations League (VNL) in Japan. Den dort zu sammelnden Weltranglistenpunkten kommt eine besondere Bedeutung zu, weil sie mitentscheidend für die Olympia-Qualifikation sein können.