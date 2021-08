Deutsche Volleyballerinnen schon im EM-Achtelfinale raus

Plowdiw. Die deutschen Volleyballerinnen haben erstmals seit 2005 wieder ein EM-Viertelfinale verpasst.

Die mit dem Ziel Halbfinale angetretene Mannschaft von Bundestrainer Felix Koslowski erlebte beim 1:3 (22:25, 25:23, 19:25, 23:25) gegen die Niederlande eine herbe Enttäuschung.

In der packenden Partie vor 670 Zuschauern in Plowdiw in Bulgarien war Louisa Lippmann mit 22 Punkten mal wieder beste deutsche Angreiferin. Lina Alsmeier sorgte mit 18 Zählern für Entlastung in der Offensive.

Bei den Niederländerinnen überragten Anne Buijs (28) und Nika Daalderop (22). Die deutsche Defensive fand gegen diese beiden Angreiferinnen in dem engen Kräftemessen kein Gegenmittel.

Zuvor hatten die deutschen Volleyballerinnen letztmals 2005 mit Platz elf die Runde der besten acht EM-Mannschaften verpasst. Danach waren sie sieben Mal nacheinander mindestens ins Viertelfinale gekommen. 2011 und 2013 hatte Deutschland sogar Silber geholt.

