DFB-Analyse: So gut ist die deutsche WM-Innenverteidigung

Essen. Viele Experten sehen die deutsche Abwehr vor der WM als Achillesferse des Flick-Teams. Wie gut sind die Innenverteidiger? Eine Analyse.

Mit Abwehrsorgen geht die deutsche Nationalmannschaft in die am Sonntag beginnende Fußball-WM 2022 in Katar. Die Defensive des DFB-Teams wackelt bedenklich, zuletzt bei der Generalprobe gegen Fußball-Zwerg Oman. „Wir brauchen mehr Körperlichkeit, das habe ich vermisst“, klagte Bundestrainer Hansi Flick nach der schwachen WM-Generalprobe im Oman (1:0). Doch ist die Abwehr tatsächlich der Schwachpunkt des deutschen Team? Und wie gut ist das Personal in der Defensive, das Hansi Flick für die WM nominiert hat? Gemeinsam mit unserem Kooperationspartner Createfootball haben wir uns die Innenverteidiger des DFB-Teams genauer angeschaut, um diese Fragen zu beantworten.