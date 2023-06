DFB-Auswahl ohne ter Stegen und Wirtz im Mannschaftstraining

Frankfurt/Main Ohne Torwart Marc-André ter Stegen und Florian Wirtz hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft die direkte Vorbereitung auf das letzte Testspiel vor der Sommerpause aufgenommen.

Der 31 Jahre alte ter Stegen vom FC Barcelona trainierte auf dem DFB-Campus individuell, Wirtz (20/Bayer Leverkusen) fehlte im Mannschaftstraining wegen einer Prellung am Oberschenkel. Mit dabei war dagegen erstmals in dieser Länderspielphase Champions-League-Sieger Ilkay Gündogan, dem Bundestrainer Hansi Flick für die Partie am Dienstag (20.45 Uhr/RTL) gegen Kolumbien eine Einsatzgarantie ausgesprochen hatte.

Die DFB-Auswahl steht nach dem 3:3 gegen die Ukraine am vergangenen Montag sowie dem 0:1 am Freitag in Warschau gegen Polen unter Druck. „Wir müssen fighten und gewinnen“, hatte Flick nach der Partie in Polen gesagt.