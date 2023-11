DFB-Team: Wie Leroy Sané zum Hoffnungsträger wurde

Berlin. Leroy Sané strotzt vor Talent. Seine Leistungen aber waren inkonstant. Vor der Heim-EM legt er diese Schwäche nun immer mehr ab.

Leroy Sané ließ recht unverhohlen durchblicken, dass ihm andere Beschäftigungen deutlich genehmer sind. „Ich habe eine nette Nachricht von Julian erhalten, dass ich ihn begleiten soll“, gestand der 27-Jährige am Freitagabend. Nein, Pressekonferenzen sind nicht so sein Ding – da muss schon Bundestrainer Nagelsmann nachhelfen.

Nur selten meldet sich Sané öffentlich zu Wort. „Wer mich kennt, weiß, dass ich nicht einer bin, der so viel redet. Ich übernehme lieber auf dem Platz Verantwortung“, sagte er vor dem Länderspiel der DFB-Elf an diesem Samstagabend (20.45 Uhr/RTL) gegen die Türkei, bei dem Marc-André ter Stegen wegen Rückenproblemen fehlen wird. Der Torhüter des FC Barcelona wird abreisen und auch nicht beim zweiten Test in Wien gegen Österreich am kommenden Dienstag (20.45 Uhr/ZDF) mitwirken können.

Leroy Sané lobt Julian Nagelsmann

Leroy Sané könnte derweil seinen Status als einer der Hoffnungsträger für eine erfolgreiche Europameisterschaft untermauern. Acht Tore hat der Profi von Bayern München in dieser Bundesliga-Saison bereits geschossen, sechs Treffer legte er seinen Mannschaftskollegen um Harry Kane auf. Schon bis zur Weihnachtspause dürfte der gebürtige Essener seine beste Ausbeute im Münchener Trikot, sechs Tore und zehn Vorlagen aus der Spielzeit 2020/21, egalisiert haben.

Will noch oft mit Jamal Musiala (links) und Niclas Füllkrug (M.) jubeln: Leroy Sané. Foto: Federico Gambarini / DPA Images

„Ich hatte eine gute Vorbereitung, bin von Anfang an gut gestartet und in einen Flow gekommen“, sagte Sané. „Es macht Spaß im Verein und in der Nationalmannschaft.“ Dass habe auch mit dem neuen Bundestrainer Nagelsmann zu tun. „Wir hatten schon in München eine gute Beziehung. Er weiß genau, was ich brauche und gibt mir die Freiheiten im Spiel“, berichtete der frühere Schalker.

FC Bayern will Vertrag mit Leroy Sané verlängern

Sané steht noch bis 2025 beim Rekordmeister unter Vertrag. Angesichts seiner Leistungen wird derzeit über eine Rückkehr zu Manchester City spekuliert, auch der FC Liverpool soll an Sané interessiert sein. Auch die Münchener wollen freilich mit dem Offensivspieler weiterarbeiten. „Gedanken habe ich mir noch nicht gemacht. Aber klar, der FC Bayern wird der erste Ansprechpartner sein“, sagte Sané, gewohnt schmallippig.

Ehrenpräsident Uli Hoeneß würde es freuen: „Wenn ich Leroy seit Wochen anschaue, dann lacht einem das Herz im Leibe“, sagte der 71-Jährige. Auch bei der Europameisterschaft will der Dribbler für Glücksgefühle sorgen.