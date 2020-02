Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Ausgezeichneten des KFA-Jena-Saale-Orla

Viele Auszeichnungen wurden beim Ehrenamtstag des KFA Jena-Saale-Orla in Miesitz überreicht. Die nachfolgende Auflisten führt sämtliche Preisträger auf, wobei nicht alle geladenen Gäste anwesend waren. Die jeweiligen Würdigungen wurden von den vorschlagenden Vereinen bzw. dem KFA formuliert.

Kreisehrenamtssiegerin und Club 100 des DFB

Janina Geiler (LSV 49 Oettersdorf / KFA Jena-Saale-Orla)

Janina ist hoch engagiert im Verein als Vorstandsmitglied, Nachwuchsverantwortliche und Trainerin der C-Junioren. Sie bringt sich im gesamten Vereinsleben ein. Janina ist über ihren Verein innerhalb des KFA weit bekannt und engagiert. Sie ist SR - Ansetzerin und sorgt hier mit Woche für Woche für einen geregelten Spielbetrieb.Vergangenes Jahr sprang sie nach dem Rücktritt eines Sportfreundes als stellvertretende Kreisschiedsrichterobfrau ein und führte die Position vorbildlich aus

Fußballheld

Kay Kleinhans (SV Eintracht Camburg)

Kay ist langjähriges Vereinsmitglied, Spieler von klein auf, Mannschaftskapitän der 1. Mannschaft, Trainer der F-Junioren. Er ist ein sehr aktives Mitglied im Festkomitee des Vereins, dabei ist er offen für alles und bei jeder Arbeit dabei verfügt über große Sozialkompetenz. Daher ist er Ansprechpartner für viele Vereinsmitglieder. Er ist offen und ehrlich und eine geachtete Persönlichkeit im Verein.

NOFV-Ehrennadel in Silber

Rainer Schlutter (FC Carl Zeiss Jena / KFA Jena-Saale-Orla)

Rainer war nach seiner Fußballkarriere beim FC Carl Zeiss Jena und in der Nationalmannschaft der DDR als ausgebildeter Fußballlehrer in mehreren Stationen tätig, bis er zum TFV als Auswahltrainer kam. Dort arbeitete er engagiert und mit großem Sachverstand. Er erzog junge Talente und formte diese innerhalb der Auswahlmannschaften des TFV. Nach 12 Jahren Oberligazugehörigkeit konnte er auf 235 Punktspiele, 28 Europapokal- und 43 nationalen Pokalspiele zurückblicken. Rainer war seit 2000 Kreislehrwart und hat den Qualifizierungsausschuss unseres KFA hervorragend geführt. Seine Lehrgänge waren gut besucht, beliebt und interessant. Er hat als einer der ersten im TFV die dezentralen Lehrgänge zum Erreichen der Trainer-C-Lizenz angeboten. Er tritt nun mit 74 Jahren auch den ehrenamtlichen Ruhestand an. Er ist eine herausragende Persönlichkeit des Fußballsports und ein Vorbild für uns und nachfolgende Generationen.

TFV-Ehrennadel in Gold

Roland Schreiber (SV Jena - Zwätzen / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Roland feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag. Aktuell ist er der Dienstälteste Schiedsrichter in der Kreisliga. Bereits vor 25 Jahren absolvierte Roland erfolgreich seine Prüfung und ist seitdem ununterbrochen auf den Sportplätzen des Kreises unterwegs. Eine Pflichtschulung ließ er in dieser Zeit nur aus wichtigen Gründen aus. Auch wenn Roland etwas kürzer treten möchte und nur noch ein Spiel am Wochenende übernimmt, so wird er dem Ansetzer bei Not am Mann dennoch keine Absage erteilen um kurzfristige Ausfälle zu kompensieren. Der Name „Schreiber“ ist in Fußball-Jena auf jeden Fall ein Begriff und wird es hoffentlich noch lange bleiben.

TFV-Ehrennadel in Gold

Bernd Schwendtke (SV Linda / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Bernd Schwendtke war immer, trotz seiner Krankheit, ein sehr aktiver Sportfreund im Schiedsrichterwesen. Ein zuverlässiger und aktiver Sportfreund, der immer auch ein engagierter Coach u. a. aktuell auch bei seinem Enkelsohn ist. Trotz seinem großen ehrenamtlichen Engagement auch in seinem Heimatverein dem SV Linda kommt er jährlich auf nicht weniger als 40-50 Einsätze, was mehr als vorbildlich ist. Sportfreund Schwendtke ist ein beliebter und engagierter Schiedsrichter.

TFV-Ehrennadel in Gold

Volkmar Weck (SV Blau Weiß 90 Neustadt / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Volkmar Weck leitete in den letzten Spielserien mehr als 80 Partien jährlich und war damit eine unentbehrliche Säule des Schiedsrichterwesens im KFA. Volkmar ist ein kritischer Sportfreund, der auch die Schulungen der Referees mit fruchtbaren Beiträgen monatlich bereichert. Er ist auch für die Organisation der vielen Schiedsrichter des Blau Weiß 90 Neustadt verantwortlich und organisiert die Gewinnung von Neulingen und die Fahrten zu Schulungen und Leistungstests. Seine Information vor der Saison, seine Schiedsrichterlaufbahn zu beenden hat uns als Schiedsrichterausschuss sehr traurig gestimmt. Werden wir doch mit ihm einen überdurchschnittlich zuverlässigen und aktiven Schiedsrichter verlieren, der z.B. erst dieses Jahr, nach einer Verletzung eines Landesklasseschiedsrichters innerhalb von 10 Minuten als SRA einsprang. Und den man selbst nachts anrufen kann und der noch nie NEIN gesagt hat, ein Spiel kurzfristig zu übernehmen.

TFV-Ehrennadel in Gold

Dieter Fuldner (SV Gräfenwarth)

Dieter Fuldner ist seit über 30 Jahren als Schiedsrichter tätig. In dieser Funktion repräsentiert er den SV Gräfenwarth über die Kreisgrenzen hinaus in ganz Thüringen. Durch sein vorbildliches freundliches und korrektes Auftreten erwarb er sich viele Sympathien und Anerkennung in der Thüringer Fußballgemeinde. Zudem wirkte Sportfreund Fuldner mehrere Jahre im KFA Jena-Saale-Orla und dessen Vorgängern aktiv mit und hatte damit ebenfalls auch Anteil an der erfolgreichen Entwicklung des Fußballsports im Gebiet des KFA. Auch wirkte Sportfreund Fuldner trotz seiner knapp bemessenen Zeit aktiv am Vereinsleben des SV Gräfenwarth mit, wo er sich mit neuen und attraktiven Ideen erfolgreich einbrachte. Dieter Fuldner ist für uns ein Vorbild – deshalb schlagen wir ihn für diese hohe Auszeichnung vor.

TFV-Ehrennadel in Gold

Wolfgang Ritze (FC Chemie Triptis)

Wolfgang Ritze begleitet die Triptiser Nachwuchsarbeit schon seit mehreren Jahren. Und bereits zuvor war er viele Jahrzehnte als Nachwuchsleiter sowie Trainer der SG Schmieritz aktiv. Seine jetzige Mannschaft begleitet er nun auch schon seit vielen Jahren und ist mit ihnen als Co-Trainer in der A-Jugend angelangt.Mit seiner offenen und immer hilfsbereiten Art, wird er im Verein sehr geschätzt. Ob als Fahrer zu Auswärtsspielen oder als der Mann, der vor dem Spiel den Spielberichtsbogen ausfüllt, Wolfgang ist immer da wenn er gebraucht wird. Er ist zu fast allen Trainingseinheiten und Spielen da und stellt auch private Verpflichtungen für sein geliebtes Hobby und seine Mannschaft hinten an. Er nimmt somit seinem Cheftrainer eine ganzeMenge Arbeit ab und ist für ihn unersetzlich. Sportfreund Ritze ist ein engagierter Sportfreund, der eng mit dem KFA zusammenarbeitet. Nachwuchsevents im Verein oder im KFA werden von ihm organisiert. Er war treibende Kraft bei der Neugründung des Vereins im Jahr 2017, dabei behielt er vor allem die Interessen des Nachwuchses im Auge. Wir hoffen du bleibst dem Verein noch sehr lange erhalten.

TFV-Ehrennadel in Gold

Steffen Engler (SV Blau Weiß 90 Neustadt)

Steffen Engler ist hauptverantwortlich tätig für den Bereich Fußball Nachwuchs des SV Blau Weiß 90 Neustadt, dies ist mit über 150 Jugendlichen die größte und arbeitsintensivste Abteilung des Vereins. 11 Mannschaften nehmen aktiv am Spielbetrieb teil, von welchen er selbst die Bambinis betreut. Steffen begleitet diese Abteilung voller Engagement und mit einem sehr großen zeitlichen Investment. Darüber hinaus ist er in dieser Funktion auch Mitglied des erweiterten Vorstands des Vereins, hieraus ergeben sich weitere Aufgaben: Sponsorenbetreuung, Organisation von Festivitäten, Begleitung von Werbemaßnahmen (z.B. „Stickerstars“) usw. Ein Highlight des Jahres ist die Organisation der Ferien-Fußball-Camps in den Sommerferien für bis zu 90 Teilnehmer. Auch über die Grenzen des Vereins hinaus wirbt Sportfreund Engler stetig und unablässig für den SV Blau Weiß ‘90 und die dort erbrachten Leistungen. Er selbst ist eine Werbung für das Ehrenamt und die Motivation einen positiven gesellschaftlichen Beitrag zu leisten!Steffen Engler arbeite eng mit dem KFA zusammen. 2017 organisierte er mit dem Verantwortlichen für Schulfußball die DFB Aktion „DFB macht Schule“ in Neunhofen. Bei den jährlichen Hallenmeisterschaften arbeitet er als Turnierleiter. Er ist hoch engagiert und Vorbild für viele Ehrenamtliche in seinem Verein und im KFA.

TFV-Ehrennadel in Gold

Manfred Fischer (SSV Lobeda / KFA-Jena-Saale-Orla)

Manfred Fischer ist einer unser engagiertesten Staffelleiter im KFA. Derzeit betreut er 2 Männerstaffeln. Er lebt bereits den Service für die Vereine. Immer hat er ein Ohr für die Wünsche der Vereine und betreibt eine offen Kommunikation. Dabei behält er die Staffelbedingungen , andere Vereine und die Spielplanung im Auge. Er ist ein Vorbild für die Ehrenämtler im KFA. In seinem Heimatverein organisiert er den Altherren Fußball mit, indem er Freundschaftsspiele und Events plant.Obwohl er sich als Schiedsrichter zurück gezogen hat, agiert er als SR-Assistent weiter. Auch in den SR-Versammlungen und SR-Weiterbildungen ist seine Meinung gefragt. Manfred Fischer ist eine nicht wegzudenkende Größe im Spielausschuss und vertritt als stellvertretender Vorsitzender auch den Spielausschussvorsitzenden bei Sitzungen im TFV oder KFA.

TFV-Ehrennadel in Silber

Markus Drobe (SV Hermsdorf / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Markus ist bereits seit fast 20 Jahren aktiver Schiedsrichter. So hat er im Alter von 14 Jahren die SR-Prüfung bei Burkhard Pleßke im Jahre 2000 erfolgreich abgelegt. Im Jahre 2013 gelang ihm der sportliche Aufstieg in die höchste Spielklasse des Landes, wo er mittlerweile den dienstältesten Schiedsrichtern in der Verbandsliga angehört. Dabei zählt Markus auch zu den laufstärksten Schiedsrichtern im Landesmaßstab. Auf sämtlichen Sportplätzen ist er ein gerngesehener Sportfreund, der auf dem Feld mit viel Kommunikation und Fingerspitzengefühl versucht ohne Gelbe- und Rote Karten auszukommen. Nicht zu schade ist sich Markus, sich an spielfreien Tagen in der Kreisliga als Assistent zur Verfügung zu stellen, um junge SR-Kollegen zu unterstützen und wertvolle Hinweise für die künftige Laufbahn zu geben. In unserer SR-Gemeinschaft erlangte er somit großes Ansehen und trägt mit seiner fröhlichen Art zu einer lockeren und positiven Stimmung bei.

TFV-Ehrennadel in Silber

Wilfried Natusch (SV Gleistal 90 / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Wilfried ist seit 13 Jahren Schiedsrichter und legte seine Prüfung im Jahre 2006 erfolgreich ab. Besonders hervorzuheben ist Wilfrieds hohe Einsatzbereitschaft! So übernimmt er teilweise an einem Wochenende bis zu 4 Spiele und steht dem Ansetzer auch stets kurzfristig zur Verfügung wenn Not am Mann ist. Rückgaben sind für Wilfried ein Fremdwort. Von den monatlichen Schulungen lässt Wilfried nie eine aus. Auch wenn Wilfried keinen Computer hat, so organisiert er die Zustellung der Ansetzungen über den Familienkreis und gewährleistet somit eine reibungslose Zusammenarbeit mit dem Ansetzer. Auf den Sportplätzen des Kreises genießt Wilfried mit seiner lockeren und fröhlichen Art ein großes Ansehen.

TFV-Ehrennadel in Silber

Mario Söll (SV Neundorf / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter Ausschuss)

Mario Söll ist ein engagierter und zuverlässiger Sportfreund. Auch wenn er „nur“ als Assistent im Schiedsrichterwesen agierte war er immer ein ehrlicher und aktiver Sportfreund für unsere Schiedsrichtergruppe. Oft auch als Unterstützung für junge aufstrebende Schiedsrichterkollegen im Oberland des SOK ist er immer geschätzt und beliebt. Viele höherklassige Schiedsrichter wollten ihn als Stammassistenten auch in höheren Ligen, weil er immer zuverlässig und aktiv agierte. Seine sympathische Art im Umgang mit allen Schiedsrichtern wurde immer sehr geschätzt. Seine Entscheidung am Saisonende seine Kariere im Schiedsrichterdress zu beenden bedauern wir sehr.

TFV-Ehrennadel in Silber

Jochen Rosenbusch (SV Grün-Weiß Tanna)

Auch Jochen Rosenbusch ist seit ca. 35 Jahren (!) als Ehrenamtlicher für unseren Verein am Start. Seit Mitte der 1980er Jahre organisiert er die Ordner zu jedem Heimspiel der Männermannschaften und kassiert die Eintritte. Außerdem war und ist er immer eine Unterstützung, wenn es um die Durchführung von Vereinsveranstaltungen geht.

TFV-Ehrennadel in Silber

Dieter Martin (SV Grün-Weiß Tanna)

Dieter Martin ist neben Jochen Rosenbusch das aktuelle ehrenamtliche Urgestein unseres Vereins. Er ist seit 1985, also 35 Jahren (!), ununterbrochen jede Woche viele Stunden für unseren Verein engagiert. Von 1985 bis 1990 betreute er als Trainer die damalige 2. Männermannschaft. Ab 1990 wechselte er als Mannschaftsleiter zur 1. Männermannschaft. In dieser Funktion blieb er bis 2015. Seit 2008 bis heute ist er als Platzwart tätig und verwaltet die Barkasse. Ab 2010 bis heute übernahm er zusätzlich den Verkauf von Speisen und Getränken zu unseren Heimspielen. Und als ab das alles noch nicht genug wäre, wäscht er seit 2018 an jedem Wochenende auch noch die Wäsche aller Fußball-Mannschaften (7 Stück!).

TFV-Ehrennadel in Silber

Jan Altenhofen (SV Grün Weiß Tanna)

Kein Name steht für den Tannaer Nachwuchs der letzten Jahrzehnte wie der von Jan Altenhofen. Bereits seit 1998, also 22 Jahren (!), ist er als Nachwuchstrainer tätig und organisiert darüber hinaus auch andere Mannschaften in der Nachwuchsleitung. (22. Saison). Besonders am Herzen liegen ihm dabei unsere Jüngsten, die Bambinis (U7), die er seit 2003 jedes Jahr trainiert. Zusätzlich zu dieser anspruchsvollen Aufgabe mit einem jedes Jahr neuen „Sack liebenswerter Flöhe“ sprang er in seiner bisherigen Trainerlaufbahn zusätzlich dazu schon in mehreren Spielzeiten als Trainer anderer Mannschaften ein, wenn Not am Trainer war. Eine zeitweise Doppelbelastung, die mit Sicherheit nur mit einer tollen Rückendeckung durch seine Familie leistbar war – und ist: in der aktuellen Saison trainiert er die Bambinis sowie die F-Junioren, ohne Co-Trainer!

TFV-Ehrennadel in Silber

Burkhardt Lampe (FSV Hirschberg)

Burkhardt Lampe arbeitet seit Januar 2015 im Vorstand des FSV Hirschberg. Im März 2017 wurde Burkhardt als erster Vorsitzender gewählt. Im Mehrspartenverein widmete er sich besonders der Abteilung Leichtathletik. Aber auch der Fußball hatte es Ihm angetan, so war dies doch die führende Abteilung und entwickelte sich unter der Führung von Sportfreund Lampe erfolgreich weiter. In der Leichtathletik arbeitete er als Leiter und Trainer der Abteilung mit zahlreichen Jugendlichen in den Disziplinen Sprint / Weitsprung / Hochsprung / Staffellauf / Weitwurf / 800m / 1000m Lauf u.a. Besonders die erfolgreichen Teilnahmen an zahlreichen Meisterschaften auf Kreis- und Landesebene krönten seine Arbeit. Regelmäßige Platzierungen im Bereich des Siegertreppchens bestätigen immer wieder seine hervorragende Qualität als Übungsleiter. So konnte zum Beispiel erst im Januar des Jahres 2019 einer seiner Schützlinge, Lena Brendel, bei den Landesmeisterschaften der Leichtathletik in Erfurt den Titel im 60 Meter Sprint erlaufen.

TFV-Ehrennadel in Silber

Dr. Andreas Morak (SV 08 Rothenstein)

Sportfreund Dr. Andreas Morak ist ein wichtiger Bestandteil des SV 08 Rothenstein. Er ist seit vielen Jahren, ja Jahrzehnten Vereinsvorsitzender. Großgeworden im Verein, begann seine Fußballerische Karriere spät. Daher waren die Erfolge auch nicht so groß, aber die Erfolge im Ehrenamt waren beträchtlich. Unter seiner Führung entwickelte sich der „Dorfverein“ zu einer nennenswerten Größe im Nachwuchsfußball des KFA Jena-Saale-Holzland und heute auch im Männerfußball des KFA. Andreas ist der organisatorische und administrative Rückhalt und Mittelpunkt des SV 08. Sein Einsatz ist nicht ersetzbar. Im KFA ist er als eine sportrechtlich-versierte Persönlichkeit bekannt und geschätzt. Er ist kompromissbereit und loyal. Unter den Vereinen schätzt man sein ausgleichendes und zuvorkommendes Engagement.

TFV-Ehrennadel in Silber

Uwe Weyrauch (SV Eintracht Eisenberg / KFA Jena-Saale-Orla)

Uwe arbeitet seit Gründung des KFA JSO als Sportrichter aktiv mit. Jede Verhandlung, die einen Besitzer braucht, absolviert er. Immer ist er bereit, ehrenamtlich zu arbeiten. Auch während der Hallensaison arbeitet er in Eisenberg und Stadtroda als Hallenwart aktiv mit.

TFV-Ehrennadel in Silber

Steffen Saß (FSV Schleiz)

Steffen Saß ist unser Nachwuchsleiter und „Hausmeister“. Seit vielen Jahren Kümmert er sich um unseren Verein. Mit viel Herzblut ist er Ansprechpartner für Groß und Klein.

TFV Ehrennadel in Silber

Rodger Ludewig (SV Ebersdorf / KFA Jena-Saale-Orla)

Rodger ist ein sehr engagierter Sportfreund, der sich dem Nachwuchs verschrieben hat. Selbst ist er Trainer und vor allem Staffelleiter im KFA. Er hat großen Anteil an der Einführung der Fair Play Liga bei den F-Junioren in unserem KFA. Rodger spielt selbst noch in der 1. Mannschaft seines Vereins. Er ist ein Vorbild für den Nachwuchs.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Toni Paßlack (SG Union Isserstedt / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Toni ist seit 5 Jahren Schiedsrichter und legte seine Prüfung im Jahre 2014 erfolgreich ab. Er erfüllt seine Pflichten mit großer Sorgfalt und beißt sich im jährlichen Lauftest durch. Auf den Sportplätzen des Kreises ist Toni ein gern gesehener Sportfreund. Auch wenn Toni nicht mobil ist, so versucht er alles möglich zu machen, um auch Einsätze außerhalb Jenas zu erledigen, um den Aufgaben des Ansetzers stets gerecht zu werden.In der Vergangenheit übernahm Toni schon Coachings für neu ausgebildete Schiedsrichter und trägt somit entscheidend zur Nachhaltigkeit bei. Aktuell unterstützt Toni den FC Carl Zeiss Jena bei der Dopingkontrolle seiner Heimspiele. Er ist ein wichtiger Bestandteil der Schiedsrichtergemeinschaft.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Ronny Wolf (SV Grün-Weiß Tanna)

Seit 2015 engagiert sich Ronny Wolf als Nachwuchstrainer in unserem Verein und trainiert derzeit unsere D-Junioren-Mannschaft. Trotz besonderer zeitlicher Umstände als Firmeninhaber und sogar während seines eigenen Hausbaus gewährleistete Ronny in all den Jahren eine zuverlässige und qualitativ hochwertige Trainingsbetreuung für seine Mannschaften. Regelmäßige vordere Tabellenplatzierungen und sehr gute Resultate bei den Hallenkreismeisterschaften attestieren das eindrucksvoll.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Maik Rosenbusch SV Grün-Weiß Tanna

Nachdem seine aktive Fußballerkarriere durch einen Knieschaden 2008 zu früh beendet wurde, blieb Maik dem Verein als Ehrenamtlicher weiter erhalten. Zunächst unterstütze er die Mannschaftsleitung der Herrenmannschaften. Seit 2015 bis heute hat er diese gesamtverantwortlich vollständig übernommen. In all den Jahren war er zusammen mit dem jeweiligen Cheftrainer eine wichtige Stütze, um den für unseren Verein immens wichtigen Herren-Spielbetrieb trotz kontinuierlich sinkender Spielerzahlen aufrechtzuerhalten und zu stabilisieren.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Dirk Michel (FSV Grün Weiß Stadtroda)

Dirk Michel engagiert sich seit September 1990 im Verein. Ohne ihn würde es keine Vereins-Homepage geben. Weiterhin betreut er die Facebook-Seite und kümmert sich in der Gänze um die Social Media des Vereins. Das Programmheft, welches bei Heimspielen der ersten Mannschaft ausgeteilt wird, ist eines der schönsten und inhaltlich besten in Thüringen. Dies bekommen wir stets von anderen Vereinen und Gästen bestätigt. Dirk ist immer irgendwie präsent und hilft egal, wo er gebraucht wird. Er nimmt zwar nicht am aktiven Liga-Sport teil, ist aber eines der Mitglieder, die sich immer und gern für den Verein engagieren. Es sind nicht immer die Leute im Vordergrund, sondern vor allem die vielen zuverlässigen Helfer im Hintergrund, wie Dirk Michel, die Fußball in Stadtroda am Leben halten und vielleicht sogar überhaupt erst möglich machen.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Peter Paul Ludwiczak (FSV Grün-Weiß Stadtroda)

Paul Peter ist unser Mädchen für alles. Trainer im Nachwuchsbereich, Torwart-Trainer und er wäscht die Trikots aller Mannschaften. Durch seine handwerklichen Fähigkeiten und seinen guten Überblick zu erkennen, was notwendig ist, unterstützt er den Platzwart und den Vorstand auf vorbildliche Weise. Peter erfüllt so viele Funktionen im Verein, dass man nicht mit einer bestimmten anfangen kann. Ohne einen „PPL“ würde es vieles in Stadtroda nicht geben. Peter ist auf und neben dem Platz mit vollem Einsatz dabei. Er muss nicht gebettelt werden, jeder kennt, achtet, schätzt und respektiert ihn.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Mandy Hammerschmidt (SV Moßbach)

Mandy Hammerschmidt ist ein äußerst aktives und stets einsatzbereites Vereinsmitglied, das sich immer für die Belange unseres Landvereins einsetzt. Egal was anliegt, Mandy ist immer abruf- und einsatzbereit, tatkräftig packt sie überall an, wo Hilfe gebraucht wird. Ob zum Kinder- oder Sommerfest, zum Maitanz, zur wöchentlichen Imbiss Bewirtung, zum Spielausschank, zum Bekochen der 1. Mannschaft, zum Reinigen, zum Organisieren von Volleyballturnieren oder zur Führung der Frauensportgruppe - ohne Mandy geht nicht viel für und bei uns. Sie ist eine wahre Powerfrau, die in ihrer ehrenamtlichen Funktion richtig aufgeht.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Dirk Hofmann (FSV Schleiz)

Dirk Hofmann ist seit vielen Jahren Nachwuchstrainer und Betreiber des Sportlerheims. Dank ihm ist die Verpflegung zu jeder Zeit abgesichert. Zusätzlich kümmert er sich um die Platzpflege und die allgemeine Ordnung. Das Aufbringen der vielen Freizeit ist eine Auszeichnung wert.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Dirk Ludwig (FSV Schleiz)

Dirk Ludwig ist seit Kindesbeinen im Verein, Nachwuchsspieler, Stammspieler der 1. Mannschaft und danach Betreuer der 1. Mannschaft. Zusätzlich hält er Platz und gesamtes Gelände in Schuss. Dirk Ludwig lebt für den Verein.

TFV Ehrennadel in Bronze

Johannes Goj (SV Grün-Weiß Tanna)

Johannes Goj betreut seit 2012 die Frauen-Fußballmannschaft unseres Vereins als Trainer.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Sebastian Sochor (FF USV Jena / KFA Jena-Saale-Orla)

Sebastian Sochor hat sich im Besonderen dem Frauenfußball verschrieben. Seit 2016 arbeitet er im KFA mit und leitet den Frauen- und Mädchenausschuss. Er hat mehrere Versuche des Frauenspielbetriebes im KFA absolviert. So haben wir auch Frauenspielbetrieb für 2 Saisons gehabt. Effektiver und sinnvoller hat sich aber die Zusammenarbeit mit dem benachbarten KFA Ostthüringen gezeigt. Dies hat er federführend mit aufgebaut.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Jakob Kufert (FC Carl Zeiss Jena / KFA Jena-Saale-Orla)

Jakob ist ein engagierter Sportfreund, der über seine eigene Schiedsrichtertätigkeit als Nachwuchsstaffelleiter im KFA arbeitet. Bereits die 4. Saison betreut die Altersgruppe der B-Junioren. Er ist ein verlässlicher und vorbildlicher Sportfreund.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Jürgen Hofmann (SV Frauenprießnitz / KFA Jena-Saale-Orla)

Jürgen Hofmann arbeitet seit Gründung des KFA JSO als Sportrichter aktiv mit. Seine Objektivität wird geschätzt. Er ist fester Bestandteil unseres Sportgerichts im KFA JSO.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Martin Schurtzmann (SV 08 Rothenstein / KFA Jena-Saale-Orla)

Martin ist ein engagierter und fußballverrückter Sportfreund. Er hat sich als Kapitän der 1. Mannschaft immer über Fehlentscheidungen der Referees geärgert und daher selbst die Schiedsrichterprüfung 2013 absolviert. Schnell hat sich Martin eingearbeitet und sich einen guten Namen für fachlich-sachlich richtige Entscheidungen und Objektivität gemacht. Sein Aufstieg als Schiedsrichter war vorprogrammiert. Berufliche Veränderungen haben diesen dann ein gekürzt. Aber die Leistungen auf den Plätzen haben die Sportrichter aufgeweckt und daher war es eine Selbstverständlichkeit ihn für die Arbeit im KFA Sportgericht zu gewinnen. Nachdem er sich beruflich wieder in unserem KFA etabliert hatte, nahm er wieder aktiv am ehrenamtlichen Leben und Arbeiten im KFA teil. Er ist ein fester Bestandteil des KFA-Sportgerichts.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Michael Gläßer (SV 08 Rothenstein)

Michael Gläßer ist seit 1996 Platzwart in Rothenstein. Seit 2014 bewältigt er diese Aufgabe fast im Alleingang. Er ist sehr akribisch und Gewissenhaft wenn es um die Pflege und Bewässerung des Rasens geht. Mindestens wöchentlich, aber auch täglich arbeitet er auf dem Sportplatz. Als Hansdampf in allen Gassen und auch als Vorstandsmitglied ist er geachtet. Er ist Vorbild und ein wichtiger Bestandteil des SV 08 Rothenstein.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Andreas Weiß (SV 08 Rothenstein)

Andreas Weiß führt bereits seit über 20 Jahren die Finanzen des SV 08 Rothenstein. Nie gab es Grund zur Klage. Seine lockere Art täuscht über die gründliche und verlässliche Arbeit hinweg, welche Andreas für den Verein ehrenamtlich leistet. Neben seiner Tätigkeit im Vorstand arbeitet er fast genauso lange als Trainer der 2. Mannschaft. Am Anfang war er Spielertrainer, doch jetzt ist er fast ausschließlich Trainer. Er hat seine Männer im Griff und hat bereits mit verschiedenen Trainern der 1. Mannschaft zusammengearbeitet. Sportfreund Weiß ist unverzichtbarer Bestandteil des SV 08 Rothenstein.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Paul Weiß (SV 08 Rothenstein)

Paul ist aufgewachsen im Verein und hat alle Altersklassen absolviert. Jetzt ist er Stammspieler der 1. Mannschaft. Bereits während seiner beruflichen Ausbildung hat er sich persönliche Freiräume für die Unterstützung des Platzwartes geschaffen. Er ist bei allgemeinen Reparaturarbeiten und Unterhaltungsarbeiten aktiv mit dabei und seit einigen Jahren verantwortlicher Nachwuchstrainer. Dem Vorbild des Vaters folgend lebt er Ehrenamt und ist ein verlässlicher Sportfreund im Verein.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Alexander Hantsch (SV 08 Rothenstein)

Alexander Hantsch ist ein wichtiger Bestandteil des SV 08 Rothenstein. Derzeit arbeitet er als Nachwuchsverantwortlicher im Vorstand. Er ist aber gleichzeitig Sponsor und für viele Bauvorhaben auf dem Sportgelände verantwortlich. Über mehr als 10 Jahre war er Nachwuchstrainer und hat mit seiner Mannschaft alle Altersklassen absolviert. Danach arbeitete er als Co-Trainer der 1.Männermannschaft. Letzteres übernahm er aus der Not heraus und zeigte ein wahrhaft hohes Talent die Männer zu führen und eine verschworene Gemeinschaft bilden zu lassen.

Gunther Sachs, unser rüstiger Rentner, hilft immer und überall, vor allem in der Grün- und Sportplatzpflege oder bei kleineren investiven Maßnahmen. Gunther sieht die Arbeit und setzt diese ohne zu fragen oder zu zögern um. Und dies seit sehr vielen Jahren, teils früh um 6 Uhr schon zur Bewässerung oder abends um 23 Uhr zum Sommerfest oder Maitanz, egal. Mit guter Laune, einem Lächeln im Gesicht, nichts ist ihm zu viel - er ist für uns einfach nicht ersetzbar und macht den Verein damit stark, ohne im Rampenlicht zu stehen.

TFV-Ehrennadel in Bronze

Andre Nestvogel-Weidhaas (FC Chemie Triptis)

André ist seit der Vereinsgründung 2017 Vorstandsmitglied beim FC Chemie Triptis und war bereits zuvor langjähriges Mitglied in der Abteilungsleitung des SV Grün Weiß Triptis. Seither ist er für den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortlich und pflegt in diesem Zusammenhang die Vereinswebsite sowie die Social Media Kanäle des FC Chemie auf Facebook und Instagram. Dank ihm bleiben Fans und Sympathisanten des FC Chemie immer auf dem Laufenden. Und auch für das Erledigen anderer Aufgaben, sei es im organisatorischen Bereich oder beim Mithelfen bei Arbeitseinsätzen ist sich André nicht zu schade und opfert so ein Großteil seiner Freizeit für den Verein. Daher ist er ein fester und wichtiger Bestandteil für den Verein und mittlerweile unverzichtbar.

TFV-Ehrennadel in Bronze und DFB-Uhr

Anne Wachter (FC Chemie Triptis)

Anne ist seit der Vereinsgründung stellvertretende Vorstandsvorsitzende und übernimmt seither den Bereich Veranstaltungen & Events. Bereits zuvor war sie Mitglied in der Abteilung Fußball des SV Grün Weiß Triptis. Anne zeichnet sich durch ihr hohes Organisationsgeschick aus. So war es vor allem ihr Verdienst, dass das Festwochenende „100-Jahre Fußball in Triptis“ so reibungslos über die Bühne ging. Auch bei den jährlichen Weihnachtsfeiern und anderen Events wirkt sie tatkräftig mit und trägt somit maßgeblich zu einem geselligen Vereinsleben bei. Auch für das erledigen anderer Aufgaben ist sich Anne nicht zu schade. Daher ist sie ein wesentlicher und wichtiger Bestandteil des FC Chemie Triptis.

DFB-Uhr

Heiko Keßler (FSV Hirschberg / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Heiko ist ein engagierter Schiedsrichter, der sich nicht nur auf sein Hobby das „Pfeifen“ beschränkt sondern stets auch für Beobachtungen oder auch Coachings junger Schiedsrichter zur Verfügung steht. Nicht selten leitet Heiko Keßler am Wochenende 2-3 Spiele, was durchaus mehr als normal ist. Aktuell bewirbt er sich auch um die Mitarbeit im neuen Schiedsrichterausschuss des KFA und unterstreicht damit sein hohes Engagement für unseren Sport und unser schönes Hobby Schiedsrichterei. Außerdem ist Heiko auch noch Staffelleiter für die F-Junioren im KFA und betreut vereinsintern die Schiedsrichtergruppe des FSV Hirschberg.

DFB-Uhr

Timo Grau (SV Moßbach)

Timo ist ein sehr engagierter Spieler unserer 1. Mannschaft, der sich voll und ganz mit unserem Verein identifiziert, obwohl er erst seit dem 01.07.2018 Mitglied bei uns ist. Er war hauptverantwortlich in der Planung, Organisation und Umsetzung eines Bauprojektes auf unserem Sportplatz, das in unzähligen Arbeitsstunden unentgeltlich realisiert worden ist - Timo Schritt voran und investierte sogar eine Woche seines Urlaubs für diese infrastrukturelle Maßnahme. Sein Engagement ist unbezahlbar, sein Herzblut und seine Leidenschaft sind ansteckend. Timo ist ein junger Treiber und Motor, nicht nur auf dem Spielfeld als Stamm- und Gerüstspieler, sondern auch als Mannschaftsrat, Vizekapitän und darüber hinaus für den Verein und dessen Umfeld - er packt immer an, wenn etwas zu tun ist.

DFB-Uhr

Joachim Geßner (SG Rotation Rosenthal / KFA Jena-Saale-Orla)

Joachim ist ein Fußballverrückter und er ist nicht wegzudenken in seinem Verein oder im KFA.Seit vielen Jahren ist er bereits Staffelleiter im Männerbereich. Er war einer der Gründerväter im KFA Spielausschuss, als der KFA Jena-Saale-Orla aus der Taufe gehoben wurde.Im Verein hat es Joachim besonders der Nachwuchs angetan, seit vielen Jahren trainiert er Nachwuchsmannschaften der verschiedensten Altersklassen. Sportfreund Geßner war auch einer der führenden Kräfte, als es galt dem Fußball in seiner Heimatstadt in einem neuen Verein eine Heimstatt zu geben.

DFB-Uhr

Uwe Beck (SV 08 Rothenstein)

Uwe ist ein wichtiger Bestandteil des SV 08 Rothenstein. Er hat viele Jahre als Nachwuchstrainer und 2 Saisons als Trainer der 1. Männermannschaft agiert. Er ist immer da, wenn Not am Mann ist und hilft wo er nur kann. Als Sponsor ist er für so manche Baumaßnahme mitverantwortlich wo er nicht nur zur Mitarbeit motiviert, sondern auch selbst Hand anlegt. Er ist ein Vorbild für die Mitglieder des SV 08.

DFB-Uhr

Anja Frank (SV Moßbach)

Anja Frank setzt die Tradition der Fußball- und Sportfamilie Schlegel fort. Sie ist seit über zwei Jahren stark bemüht, die Kinder- und Nachwuchsabteilung in unserem Verein aufzubauen. Im täglichen Einsatz, mit hoher Energie und Akribie, arbeitet Anja intensiv für die kleinsten Kicker. In enger Zusammenarbeit mit der Grundschule und dem Kindergarten im Ort hat sie einen starken Zuwachs generiert, der unsere Kinder in den Spielbetrieb - zusammen mit Auma als SG - überführt. Jeden Mittwoch trainieren über 30 Kinder auf unserem Sportplatz, vom dreijährigen Kindergartenkind bis hin zum zwölfjährigen D-Juniorentalent, ein schönes Bild als Ausdruck und Ergebnis der unermüdlichen Tätigkeit von Anja Frank. Das Bemühen geht permanent weiter, um den Nachwuchs weiter auf- und auszubauen werden von ihr Kindergarten-Einheiten organisiert, Sponsoren gesucht und Turniere vorbereitet. Den engen Kontakt zu den Eltern wahrend, als Grundlage für die Gewinnung der gesamten Familie für den Fußballsport.

DFB-Uhr

Sebastian Hopf (SV Grün Weiß Tanna)

Seit 2010 ist Sebastian Hopf in der Nachwuchsleitung tätig. In den letzten 10 Jahren gelang es ihm, die Nachwuchsarbeit im Verein neu zu strukturieren, zu stabilisieren und auf das heutige Niveau zu erweitern: eine kontinuierliche Besetzung aller Altersklassen im Kleinfeldbereich (G- bis D-Junioren) sowie zweier Mannschaften in Vereinspartnerschaft im Großfeldbereich (C- und B-Junioren). Neben der Organisation des Spielbetriebs etablierte er die jährliche Organisation von Nachwuchsturnieren im Sommer (3-Länder-Pokal seit 2012) und im Winter (Walter-Berger-Pokal seit 2016). Darüber hinaus ist er im besonderen Maß engagiert in der Beschaffung von Fördermitteln sowie in der Buchhaltung. Seit 2016 ist er darüber hinaus zusätzlich als Nachwuchstrainer aktiv und trainiert aktuell die B-Junioren-Mannschaft der Spielgemeinschaft Tanna/Oettersdorf.

DFB-Uhr

Torsten Hadasch (SV St. Gangloff 1990 / KFA Jena-Saale-Orla Schiedsrichter-Ausschuss)

Torsten ist ein engagierter Schiedsrichter im KFA. Vorbildlich und gewissenhaft geht er seinem Hobby nach und hat sich einen guten Ruf auf den Fußballplätzen des KFA erworben. Er ist stets ansprechbar und bereit auch kurzfristige Ansetzungen anzunehmen. Innerhalb seines Vereins ist er vorbildlich und engagiert in der Vorstandsarbeit tätig.

Sparkassenversicherung – Ehrenamtstag 2019

Jörg und Hanna Rühle (VfR Bad Lobenstein)

Jörg Rühle selbst ist seit frühester Kindheit Mitglied beim VfR Bad Lobenstein (zuvor BSG elektronic Lobenstein). Er war aktiver Spieler in der 1. Mannschaft, welche u.a. 1988 als Bezirksmeister Gera an den Aufstiegsspielen zur DDR-Liga teilnahm. Bis zum Jahr 2000 war er aktiv. Danach wechselte er in das Traineramt und führte jedes Jahr eine Nachwuchsmannschaft beim VfR. Aktuell kümmert er sich um die E-Junioren, ab der kommenden Saison übernimmt er die D-Junioren in der Kreisoberliga. Hanna Rühle ist die jüngste Tochter von Jörg, die er mit seiner Trainertätigkeit seit den Bambinis betreut. Sie ist ein aufgewecktes Mädchen die viel Freude am Fußball spielen hat. Sie kommt in den Spielen meist im Mittelfeld zum Einsatz. In ihrer Vita stehen bis jetzt 78 Punktspiele, 10 Tore. In all ihren aktiven Jahren als Spielerin hat Hanna noch nie eine Verwarnung und schon gar einen Feldverweis erhalten.