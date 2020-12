Die Entschleunigungs-Athleten

„Die Pandemie betrifft mich nicht im Geringsten. Als Sportler merke ich davon überhaupt nichts und spiele ganz normal weiter, als ob Corona gar nicht existieren würde.“ Locker und gelassen plaudert Rudolf Rüther aus Erfurt über sein sportliches Hobby, das derzeit gut und gern bei ihm zuhause in Thüringen, bundesweit, gesamt-europäisch und sogar global als der krisenfesteste Sport schlechthin gelten darf: Fernschach. Der 64-jährige Wahl-Erfurter pflegt diese Gedulds-Variante des so genannten königlichen Spiels seit über 40 Jahren und ist einer von momentan rund 1.600 Gleichgesinnten, die im Deutschen Fernschach-Bund organisiert und beim Deutschen Schachbund mit seinen knapp 92.000 Mitgliedern angegliedert sind.

Gegner kannte das Coronavirus nicht

Zwei Partien internationalen Formats, gegen einen Russen und einen Engländer, hat Rudolf Rüther kürzlich, nach zehn Monaten, beendet. Schmunzelnd blickt der IT-Techniker im Ruhestand darauf zurück. Vom Coronavirus habe sein Kontrahent aus Sibirien erst gar nichts gewusst, dann nur ein bisschen was, Zug um Zug. „Und mit dem Engländer habe ich nebenbei das Brexit-Theater miterlebt und diskutiert.“

Der persönliche Austausch über große und kleine Nebenschauplätze gehört beim Fernschach dazu wie die Figuren auf dem Brett, seitdem moderne Technik den Abstand zwischen den Spielern gegenüber den Zeiten von Fax oder Brief deutlich verkürzt hat. „Ein kleiner Chat sollte üblich sein“, erklärt Rudolf Rüther, einer von zwei Dutzend Turnierleitern in der Fernschach-Szene. Die Züge im Internet-Zeitalter werden über einen speziellen Server abgewickelt, der dem Kontrahenten mit den weißen oder schwarzen Steinen in Abständen per Mail informiert: Achtung, neue Koordinaten sind eingetroffen, jetzt bist du am Zug!

Maximal hat ein Fernschach-Liebhaber 40 Tage Zeit für zehn Züge. Das ist schon etwas anderes als die Spanne zwischen fünf Minuten und zwei Stunden beim Duell Aug’ um Aug’, das in Pandemiezeiten von der boomenden Variante des Online-Schachspiels kompensiert wird. Im Fernschach können Monate und Jahre vergehen, bis es einen Sieger oder ein Remis gibt. Zumal das Rückspiel mit den andersfarbigen Figuren bei einem Match stets dazugehört.

Duell mit 50 Zügen über 16 Jahre

Das längste Duell, dessen Ende bekannt sei, so berichtet der Spieler des Erfurter Schachklubs (ESK), hätten sich ein Pforzheimer und ein New Yorker geliefert: 16 Jahre lang, von 1859 bis 1875, mit gerade einmal 50 Zügen. Im Jahre 1971 wurde sogar von einem damals noch andauernden „Jahrhundertspiel“ zwischen einem Schotten und einem Australier berichtet, das 1926 begonnen habe und nur mittels Weihnachtsgruß-Karten ausgetragen worden sein soll. Ob und wie diese interkontinentale Angelegenheit ihr Ende fand, ist nicht bekannt.

Geduldig warten Fernschach-Spieler darauf, wie die Partie fortgeführt wird, und zuweilen auch auf die Ergebnisse großer Wettkämpfe. Mitunter, bis der Staat gar nicht mehr existent. So begann das Finale der 10. Fernschach-Olympiade 1987 und dauerte bis 1995. Das DDR-Team errang seine Bronzemedaille also fünf Jahre nach der Wiedervereinigung.