Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Fans haben es verdient

Es war erstaunlich. Egal, wie viele Heimspiele verloren gingen – und es waren in dieser Saison neun von elf –, die Fans waren da. Und wie: 1017 Zuschauer im Schnitt waren Ligabestwert der Pro B Süd, ebenso die Hallenauslastung von 68 Prozent (1500 Zuschauer fasst die Riethsporthalle). Wenn sich schon die Mannschaft der Basketball-Löwen Erfurt, wie ihre Verantwortlichen selbst eingestehen, den Klassenerhalt nicht verdient hatte: Die Fans hatten ihn sich allemal verdient. Insofern freut man sich für sie, auch wenn allein die Coronavirus-Pandemie dafür sorgte, dass die Löwen drittklassig bleiben.

Das Löwen-Maskottchen, für das noch immer ein Name gesucht wird, gab alles, um die Menge anzutreiben. In anderen Hallen, auf anderen Plätzen, wäre das bei solchen Resultaten bitter nötig gewesen. Nicht so in der Riethsporthalle: Obwohl die Fünf da unten auf dem Spielfeld regelmäßig Führungen vergeigten und den eigenen Ansprüchen in einer verkorksten Saison nur allzu selten gerecht wurden – statt die Köpfe zu schütteln und sich abzuwenden, strömten die Erfurter Basketballfans auch beim nächsten Mal wieder in die Halle und standen, akustisch untermauert, wie der sechste Mann hinter ihrem Team.

Das nötigt Respekt ab. Und es zeigt, dass Erfurt ein Stück weit zur Basketballstadt geworden ist. Dass die Löwen, unabhängig von ihren im zweiten Jahr des Bestehens dürftigen sportlichen Leistungen und personell-taktischen Entscheidungen, vieles richtig machen, um Fans zu gewinnen, dauerhaft abzuholen und trotz Niederlagen zu begeistern.

Während der Saison stellte der drohende Abstieg den Fortbestand des Projekts Basketball-Löwen Erfurt ernsthaft in Frage. Nun tut es, bei aller stillen Freude für die Fans und über den Nichtabstieg, die Coronavirus-Pandemie. Man kann nur für alle hoffen, dass dieses Problem gut gelöst wird. Und dass die Löwen in Erfurt weiterbrüllen.