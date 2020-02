Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die Hälfte der Mitglieder sind Jugendliche

Der LAV Saale-Rennsteig bestätigte auf seiner jüngsten Mitgliederversammlung für die kommenden vier Jahre seinen Vorstand. Ihm gehören Frank Thomas als Vorsitzender sowie Andre Henkel als Stellvertreter und Kassenwartin Kristin Stegner an. Dem erweiterten Vorstand gehören Maik Rosenberger, Klaus Müller, Marcel Schlegel, Eric Stegner sowie Mandy Liebmann und Laura Thomas an.

Den LAV gibt es seit acht Jahren. Mit 14 Personen wurden der Verein 2011 gegründet. Inzwischen gehören 85 Mitglieder, davon 43 Kinder und Jugendliche bis 27 Jahre, dem LAV an, der über Grenzen hinweg seine Mitglieder hat. Der LAV ist ein offener und ein in der Gesellschaft gut integrierter Verein, der vor allem durch seine Sportaktivitäten im Kinderfreizeitsport, der Durchführung von Wettkämpfen und Teilnahmen an Wettkämpfen sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene einen guten Ruf genießt.

Für den Verein starteten im vergangenen Jahr 26 Läufer, die 78 Wettkämpfe besuchten. Insgesamt startete man 246 Mal. 3369 Wettkampfkilometer legte der Verein 2019 zurück. Drei Gesamtsiege konnte der Verein feiern, vier Mal wurde der zweite Platz und zwei Mal der dritte Platz belegt. In den jeweiligen Altersklassenwertungen stand der Verein 43 Mal ganz oben. 27 Mal wurde man Zweiter, 35 Mal Dritter.