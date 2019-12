Zwei Saalfelder Akteure attackieren einen Nordhäuser Spieler. Die HSG verliert am Südharz mit 27:28.

Nordhausen/Saalfeld. Die HSG Saalfeld-Könitz verliert in der Handball-Landesliga beim Nordhäuser SV mit 27:28

Die HSG Saalfeld-Könitz bindet Sack nicht zu

Lange Gesichter bei der HSG Saalfeld-Könitz: Die Landesliga-Handballer verloren beim Nordhäuser SV mit 27:28 (13:12) und rutschten damit in der Tabelle ab. „Wir haben vergessen, den Sack zuzumachen“, sagt Christian Wolfram, der Trainer der Gäste. Letztlich lief der HSG die Zeit in einer hektischen Schlussphase davon. Ein direkter Freiwurf fand in der Schlusssekunde nicht mehr das Tor der Gastgeber.

„Ich bin heute noch enttäuscht, dass wir dort keine Punkte geholt haben“, sagt Wolfram gestern am Telefon. Dabei waren die HSG-Akteure drauf und dran, schon frühzeitig für klare Fronten zu sorgen. Und zugleich die fast 200 Zuschauer in der Halle zu beruhigen. „Doch wir haben Ende der ersten, Anfang der zweiten Halbzeit viel zu viele Fehler gemacht und damit den Gegner wieder stark gemacht, ihn ins Spiel zurück geholt“, so der HSG-Trainer. Damit war nach 30 Minuten das Spiel eben doch nicht vorbei. Hinzu kam, dass die Gäste sich häufig in Diskussionen mit dem Schiedsrichtergespann einließ. Die Folge waren beispielsweise auch zwei Zwei-Minuten-Strafen wegen Meckerns. Das wiederum führte dazu, dass die Gäste phasenweise in doppelter Unterzahl auf dem Parkett unterwegs waren. „Aber wir schaffen es nicht, das auszunutzen. Das war einfach richtig blöd von uns“, sagt Marcel Effenberger-Kiel, der Spielertrainer der Nordhäuser. Dessen Team war nach etwa 45 Minuten erstmals in Führung gegangen und hatte damit dafür gesorgt, dass das Publikum eine spannende Schlussphase mit Nordhäuser Happy-End erlebte. „Wir konnten in der entscheidenden Phase wohl auch nicht mit dem Druck umgehen, den wir uns da selbst auferlegt hatten“, sagt Wolfram, dessen Team da auch die notwendige Konsequenz vermissen ließ. Gut möglich, dass es da nach einer langen Hinrunde hier und das auch an der notwendigen Frische im Kopf fehlte. Letztlich entpuppte sich der Nordhäuser Schlussmann Christian Knolle zum Matchwinner, der einen abgefälschten direkten Freiwurf von Saalfeld hielt und damit das Unentschieden für die HSG verhinderte. Zugleich verhinderte die Niederlage auch das Festsetzen der HSG-Sieben in der unmittelbaren Spitzengruppe der Tabelle: „Wenn ein Team aus der oberen Hälfte gegen ein Team aus der unteren Hälfte antritt, dann plant man schon einmal die zwei Punkte mit ein“, gibt Wolfram zu. Doch die Planungen gingen nicht auf. Und ob man die fehlenden zwei Punkte nun am Wochenende gerade im Spitzenspiel bei der SG Schnellmannshausen holt, bleibt abzuwarten: „Dort sind wir nur Außenseiter, die Gastgeber unglaublich heimstark“, sagt Christian Wolfram über den derzeitigen Tabellenführer. Der hat bislang erst zwei Spiele verloren, dafür aber neun gewonnen. Mit 17 Pluspunkten dieses Jahr zu beenden, wäre mit einem Sieg in Nordhausen möglich gewesen. Jetzt muss man auf eine Überraschung beim Spitzenreiter hoffen und zugleich selbst im kommenden Frühjahr Heimstärke an den Tag legen: Denn dann spielt die HSG bei 14 noch ausstehenden Begegnungen noch neun Mal in eigener Halle.