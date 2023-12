Die Kugelstoß-Weltspitze zu Gast in Nordhausen

Nordhausen Weltmeister, Europameister, deutsche Meister – in der Wiedigsburghalle trifft sich nach Werner Hütchers Aufruf die Creme de la Creme des Kugelstoßens und der Leichtathletik. Hier alle wichtigen Infos:

Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, deutsche Meister. Die Elite des Kugelstoßens wird sich am 28. Januar in Nordhausen die Klinke in die Hand geben und die Wiedigsburghalle einmal mehr in ein sportliches Großereignis verwandeln. Freudig und mit einer gewissen Ungeduld blickt Werner Hütcher auf dieses Event und kann es kaum abwarten. Der Meeting-Direktor legt die Messlatte einmal mehr sehr hoch an und betont, dass es „kein anderes Ereignis in der Form und in dem Format gegeben hat“. Außerdem kündigte er an, dass Rekorde purzeln könnten: „Der 19,28-m-Hallenrekord von Astrid Kumbernuss aus dem Jahr 2012 könnte ins Wanken geraten. Ebenso die 21,47 m von Christian Cantwell aus den USA von 2009. Ich hoffe auch, dass wir Weltjahresbestleistungen bei den Frauen und Männern erleben werden. Auf jeden Fall gibt es den besten Hallen-Kugelstoßwettkampf der Welt.“

Es ist nach der Reaktivierung in diesem Januar und der zehnjährigen Pause nun die 15. Auflage. Neben dem bereits verkündeten deutschen Meister Simon Bayer wird die Weltmeisterin Auriol Dongmo aus Portugal am Start sein. Außerdem kommt mit Niko Kappel ein Olympiasieger. Der Behindertensportler holte Gold 2016 bei den Paralympics in Rio de Janeiro und ist mit seinen 14,99 m aktueller Weltrekordhalter in seiner Klasse.

Werner Hütcher hat gut lachen. Ende Januar findet das nächste Nordhausen Indoor statt. Foto: Christoph Keil

Der Zeitplan:

10 Uhr: Deutschlands beste U 20 – Kugelstoßerinnen und Kugelstoßer

11 Uhr B-Finale Frauen & U23 weiblich

12 Uhr B-Finale Männer & U23 männlich

13 Uhr Siegerehrung der B-Finals und der U20

13.15 Uhr Programmpunkte und Pause für Kampfrichter

13.45 Uhr Einstoßen der Frauen

14 Uhr Eröffnung durch den Landrat des Landkreises Nordhausen

14.15 Uhr A-Finale / Kugelstoßen der Frauen

15.15 Uhr Siegerehrung der Frauen

15.20 Uhr Einstoßen der Männer

15.45 Uhr A-Finale / Kugelstoßen der Männer

16.45 Uhr Siegerehrung der Männer

16.55 Uhr Autogrammstunde mit allen Startern und ehemaligen Weltklasseathleten

Der Vorverkauf:

Erwachsene 6 Euro, Schüler und Studierende 4 Euro (Nachweis erforderlich), Kinder bis 14 Jahre haben freien Eintritt. Im Vorverkauf reduziert sich der Eintrittspreis für Kunden der Nordhäuser Energieversorgung und Kreissparkasse auf 4 Euro, nur in den EVN-Kundenzentren und den Filialen der Kreissparkasse.

Vorverkaufsstellen: Stadtinformation (Markt 1), Landratsamt Nordhausen (Behringstr. 3), Energie-Service-Center (Rautenstr. 9), EVN-Kundenzentrum (Str. der Genossenschaften 93), Kreissparkasse Nordhausen Hauptgeschäftsstelle (Kornmarkt 9), KSK-Filialen in Nordhausen

Alle Infos und Tickets unter: www.nordhausen-indoor.de