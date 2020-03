Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Die letzten Mohikaner

Es herrscht eine etwas komische Situation in der kleinen Apfelstädter Kegelbahn, als sich die Eintracht und die Gäste vom KSV Wacker Gotha einfinden. Die Deutsche Classic-Kegler Union (DCU) und der Thüringer Kegel-Verband (TKV) hatten es ihren Mannschaften überlassen, ob sie ihre Partien am Wochenende austragen wollen oder nicht.

Während sämtliche Sportarten ihren Betrieb bereits eingestellt haben, rollt in Apfelstädt wie an vielen anderen Thüringer Orten die Kugel. Natürlich ist das Coronavirus in aller Munde und wird im rund fünfstündigen Spielablauf immer wieder zum Thema zwischen den Teams. Das geht mitunter sogar soweit, dass alle nicht so richtig wissen, ob man sich zur Begrüßung nun die Hand geben soll oder nicht. Doch auf der Gegenseite merkt man auch, dass sich die Protagonisten den Spaß nicht verderben lassen wollen.

Tabellarisch geht es zumindest in diesem Duell um nichts mehr. Kein Auf- oder Abstiegskampf – da lässt es sich ein wenig lockerer angehen. Markige, einstudierte Sprüche sorgen bei jeder gefallenen Sieben, Acht oder Neun für ein Schmunzeln. Als alle zwölf Spieler mit ihren je 100 Wurf – 50 in die Vollen, 50 in die Räumer – durch sind, steht ein 2677:2573 für Apfelstädt zu Buche, wobei es Eintracht-Kapitän Stefan Beck mit seinen 471 erspielten Holz sogar in die Mannschaft der Woche seitens der Liga schafft.

Es ist eines von drei Ergebnissen mit Beteiligung von Gothaer Mannschaften in der DCU-Thüringenliga. Bereits am Vormittag hatte Spitzenreiter Gierstädt knapp gegen Dorndorf gewonnen (2770:2739), zeitgleich mit der Partie in Apfelstädt Schönau eine deutliche 2488:2570-Niederlage in Gompertshausen (Kreis Hildburghausen) quittiert. Die Schönauer sind nun Sechster, einen Platz hinter Wacker Gotha. Apfelstädt verbleibt auf Rang acht.

Bei der gemeinsamen Auswertung bleibt den Apfelstädtern und Gothaern noch der Blick in die nahe Zukunft. Ob der abschließende Spieltag am nächsten Wochenende ausgetragen wird? Da schütteln alle Beteiligten mit dem Kopf. So wirklich könne man sich das nicht vorstellen, heißt es unisono. Es bleibt das obligatorische „Macht’s gut, bis zur nächsten Saison“, als sich die Wacker-Auswahl auf den Heimweg macht.

Wahrscheinlich wird erst im Herbst wieder im Wettkampfbetrieb zur Kugel gegriffen. Bis dahin sollte, das hoffen nicht nur an diesem Samstagnachmittag alle, das Virus im Griff oder sogar zurückgedrängt sein. Denn die Lust auf den Sport bleibt ungebrochen, auch wenn der eine oder andere froh ist, dass die Saison wohl vorbei ist.