Die neue Fußballtrainer-Generation aus Nordthüringen

Entschlossen und willensstark: Tom Schwarzlos fiebert regelmäßig mit seinen Jungs in der Kreisoberliga mit und hält mit seinen Emotionen selten hinterm Berg.

Julian Nagelsmann ist der Inbegriff einer neuen Trainergeneration. Der Trainer von RB Leipzig, der aktuell zum zweiten Mal die Ko-Runde in der Champions League erreicht hat, wurde im Alter von damals 28 Jahren jüngster Cheftrainer einer Fußball-Bundesligamannschaft, als er das Amt bei der TSG Hoffenheim übernahm. Auch im Nordthüringer Fußball gibt es Aktive, die sich im jungen Alter dem Traineramt verschrieben haben. Unsere Zeitung sprach mit den vermeintlich jüngsten aus dem Raum Nordhausen und dem Kyffhäuserkreis, was für sie den Reiz ausmacht, an der Seitenlinie zu stehen.