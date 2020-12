An ihre erste Fahrt in der Rodelbahn in Oberhof kann sich Kerstin Merten noch gut erinnern. Sehr gut sogar, schließlich ist ihr noch geläufig, dass sie während ihrer Premiere im Eiskanal sang – und zwar die ganze Fahrt über. „Damit habe ich meine Aufregung überspielt“, sagt die Rennrodel-Trainerin und lacht.

Doch es war nicht nur eine Premiere für sie, sondern gleichzeitig auch noch der erste Wettkampf ihres Lebens. „Ich war acht oder neun Jahre alt, bin aber zwei Altersklassen höher angetreten, da es ein Wettkampf für die Altersklasse elf war“, sagt Kerstin Merten. Doch am Ende sei ihr das alles egal gewesen. Nur die eigentliche Fahrt habe für sie Bedeutung besessen.

Wenn nun die heutige Trainerin gut 45 Jahre nach ihrer Premiere über ihre Passion spricht, tut sie dergleichen mit Leidenschaft und unendlicher Fachkenntnis. Dann redet sie von Kraft und Körperspannung, aber auch von Lockerheit und natürlich auch von Geschwindigkeit und dem Orientieren im Raum. Sie beschwört das Gefühl, ja den Kick, den man spüre, wenn man mit reichlich Schmackes durch die Kurven fährt. „Das ist schon ein einmaliges Gefühl. Rodeln ist einfach ein faszinierender Sport.“

Und exakt diese Faszination wollte sie beizeiten weitergeben. Noch zu DDR-Zeiten absolvierte die gebürtige Ilmenauerin die erste von insgesamt vier Stufen zur Übungsleiterin. Da war sie gerade erst 15 Jahre alt und begann eben damit, Kinder im Verein zu betreuen. Sie führte sie behutsam an die Rodel-Materie heran.

Auch während ihrer Berufsausbildung mit Abitur in Ilmenau war sie nebenbei als Trainerin aktiv. Anschließend machte sie ihr Diplom an der Deutschen Hochschule für Körperkultur (DHfK) in Leipzig mit der Spezialisierung auf Rennschlittensport, arbeitete parallel beim Deutschen Turn- und Sportbund (DTSB) in Ilmenau – zumindest bis zur Wende. 1993 hatte Merten schließlich ihr Diplom in der Tasche und ist seitdem beim Thüringer Schlitten und Bobsportverband als Trainerin angestellt.

Zahllose Kinder hat sie seit den späten 80er-Jahren für das Rennrodeln sensibilisiert. Dank Kerstin Merten kamen sie erstmals in ihrem Leben mit dem Rodel-Sport in Berührung. Sie zeigte ihnen, wie man richtig auf einem Rennschlitten liegt und diesen über das elegante Eis lenkt.

„Wir entdecken meistens die Kinder, begeistern sie für die Sportart und schauen schließlich auch danach, wer Talent hat und vielleicht später auch einmal an das Sportgymnasium in Oberhof wechseln kann“, sagt Merten, deren Verein der Rodelclub Ilmenau ist. Im Oktober nun wurde sie für ihr langjähriges Engagement für den Nachwuchs mit der Trainerförderung der Stiftung Thüringer Sporthilfe geehrt.

Und ein Schützling von ihr hat es einst sogar bis zu den Olympischen Spielen geschafft. 2018 holte Dajana Eitberger im südkoreanischen Pyeonchang die Silbermedaille im Rennrodeln. Am heimischen Fernseher verfolgte Kerstin Merten natürlich die Wettkämpfe und fieberte mit Dajana Eitberger, die sie einst im Kindesalter entdeckt hatte, mit. „Das Gefühl, welches mich überkam, als Dajana auf dem Treppchen da am anderen Ende der Welt stand, war einzigartig. Das kann ich gar nicht in Worte fassen.“

Athleten für Weltspitze entdecken

Ihr Anspruch als Trainerin sei natürlich, Athleten zu entdecken, die womöglich einmal den Sprung in die Phalanx der Weltspitze schaffen könnten. Doch dergleichen sei natürlich nur den wenigsten vergönnt, sagt Merten. Doch ihre Arbeit möchte sie nicht allein auf den Spitzensport reduzieren. Dergleichen würde ihre Motivation nicht in Gänze widerspiegeln. Denn es gebe da noch etwas anderes, das sie antreibe.

Etwas, das auch jenseits der Sportwelt Gültigkeit besitzen würde: „Ich möchte den Kindern einfach auch noch ein paar Dinge mit auf den Weg geben, die sie für ihr späteres Leben benötigen. Diese vielen Eigenschaften eben, die man als Sportler quasi nebenbei mitbekommt. Die sind für mich auch ganz, ganz wichtig. Für mich zählt immer der Mensch, eben die Mischung aus Sport und Persönlichkeit, und da spielt es keine Rolle, ob jemand irgendwann einmal an der Spitze ankommt, denn ich arbeite ja mit allen.“

Und was war ihr schönster Moment als Trainerin? „Ach, es gab so viele Momente“, resümiert Merten mit vernehmbarer Melancholie. Doch für sie sei das Adjektiv „schön“ nicht gleichbedeutend mit Erfolg, betont Merten. Vielmehr beschwöre es die vielen kleinen Momente, die sie als Trainerin mit ihren Schützlingen teile – und dazu würden nun auch einmal Momente des Frusts und der Enttäuschung sowie Niederlagen gehören. „Das gibt mir alles irgendetwas“, sagt Kerstin Merten.