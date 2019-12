Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Dominik Acksteiner hält sein Tor sauber

Der Kreisklassist gewann überraschend das letzte Vorrundenturnier um die Günther Automobile Futsal-Hallenmeisterschaft in der Heiligenstädter Lorenz-Kellner-Halle und zog souverän als Turniersieger in die Zwischenrunde ein.

In die Vorschlussrunde begleitet wird die SpG Lutter von Kreisoberligist SC Heiligenstadt II, der ebenfalls locker das Ticket buchte. Das direkte Aufeinandertreffen der beiden spielerisch besten Mannschaften endete gleich zum Auftakt unentschieden.

Bergmann und Ackerstein bleiben ohne Gegentor

Sowohl SCH-Keeper Christoph Bergmann als auch sein Pendant Dominik Acksteiner sorgten dafür, dass bei beiden Teams die Null stand.

Der Lutteraner Schlussmann hielt seinen Kasten in allen vier Spielen sauber, musste kein Gegentor hinnehmen. Der Turniersieger überzeugte vor allem beim 4:0-Erfolg über Bischhagen und beim 3:0-Sieg gegen die Nachbarn aus Uder, wartete vor allem mit seiner mannschaftlichen Geschlossenheit auf.

Gleich fünf Spieler trugen sich in die Torschützenliste ein. Elias Bodenberger und Philipp Schneemann trafen jeweils doppelt.

Kein Zweifel am Weiterkommen

Die zweitplatzierten Kreisstädter mussten auf wichtige Spieler verzichten, allerdings bestand am Weiterkommen nie ein Zweifel.

Nach dem Punktverlust zum Auftakt wurden die anderen Partien mühelos gewonnen. Dynamo Bischhagen kam dank zweier Treffer von Christian Hüther zu zwei 1:0-Erfolgen gegen Steinbach und die höherklassigen Uderaner.

Apropos Uder: Die Schützlinge von Steffen Rott wurden insgesamt unter Wert geschlagen, vor allem durch die unglückliche Niederlage gegen Bischhagen zum Auftakt verschlechterten sich ihre die Aussichten.

Jubel in Kefferhausen

Dass das drittplatzierte Team aus Bischhagen nur auf sechs Punkte kam, löste unter anderem großen Jubel in Kefferhausen aus.

Die Edelweißen, die beim Turnier in Worbis auf neun Zähler kamen, zogen neben den sieben Gruppensiegern und Gruppenzweiten als bestplatzierter Dritter in die Zwischenrunde ein.

Die insgesamt drei Zwischenrunden werden am 11. Januar 2020 in Worbis und am 17. und 19. Januar 2020 in Dingelstädt ausgetragen.

Das Finale steigt am Freitag, 31. Januar 2020, ab 18 Uhr in der Leinefelder Lunaparksporthalle.

Güther Automobile Futsal-Hallenmeisterschaft, Vorrundenturnier 7 in Heiligenstadt:

Ergebnisse:

Lutter - Heiligenstadt II 0:0

Bischhagen - Uder 1:0

Steinbach - Lutter 0:1

Heiligenstadt II - Bischhagen 2:1

Uder - Steinbach 2:0

Lutter - Bischhagen 4:0

Steinbach - Heiligenstadt II 1:3

Uder - Lutter 0:3

Bischhagen - Steinbach 1:0

Heiligenstadt II - Uder 2:1

Endstand:

1. SpG Lutter 4 8:0 10

2. Heiligenstadt II 4 7:3 10

3. Dynamo Bischhagen 4 3:6 6

4. SG FSV Uder 4 3:6 3

5. SpG Steinbach 4 1:7 0

Qualifiziert für Zwischenrunde:

SpG Lutter und SC Heiligenstadt II

Beste Torschützen:

Elias Bodenberger (Lutter) 2

Philipp Schneemann (Lutter) 2

Christian Müller (Heiligenstadt II) 2

Kai Stitz (Heiligenstadt II) 2

Christian Hüther (Bischhagen) 2