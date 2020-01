Doping-Experte über Erfurter Sportmediziner: „Nicht nur kriminell, sondern menschenverachtend“

Professor Fritz Sörgel ist Leiter des Instituts für Biomedizinische und Pharmazeutische Forschung in Nürnberg. Der 69-Jährige gilt als einer der renommiertesten Doping-Experten in Deutschland. An diesem Freitag ist er zu Gast beim sportmedizinischen Symposium in Oberhof. Wir sprachen im Vorfeld mit ihm.

Ihr Referat in Oberhof hat mit Blick auf die Operation Aderlass den Titel „Der Dopingfall und die Folgen: was kann man daraus lernen?“ Was kann man denn aus dem Fall lernen?

Zunächst mal bin ich immer noch geschockt, dass derartige kriminelle Handlungen von Deutschland aus geplant und durchgeführt werden können. Der Wille zu schwerem Betrug und gefährlicher Körperverletzung kennt anscheinend nach wie vor keine Grenzen. Das Schlimmste für mich in diesem Fall ist, dass ein Sportler praktisch sein eigenes Blut, das ihm vorher entnommen wurde, für den Flug nach Korea wieder infundiert bekommt. Welcher Zynismus! Schmidt blieb keine andere Wahl, weil in der Flugzeugkabine keine Flüssigkeiten transportiert werden dürfen. Der Sportler war sozusagen der Bodypacker seines eigenen Blutes. Der Begriff „Bodypacker“ ist aus der Drogenszene bekannt, wo im Darm zum Beispiel mit Kokain und anderen Drogen gefüllte Päckchen geschmuggelt werden. Nach der Ankunft wurde dem Sportler das Blut dann wieder entnommen, bevor es kurz vor dem Wettkampf erneut zugeführt wurde. Was für ein gesundheitliches Risiko – unfassbar! Die Erkenntnis ist, dass anscheinend nichts unmöglich ist und die Betrüger alles ausloten, sogar den Tod in Kauf nehmen. Darauf müssen sich die Fahnder einstellen.

Der österreichische Skilangläufer Alexander Dürr hat den Dopingfall ins Rollen gebracht, dessen Spur dann bis nach Deutschland, konkret bis nach Erfurt führte. Erstmals wurde ein Arzt in Untersuchungshaft genommen. Ist das der erste große Erfolg des neuen Anti-Doping-Gesetzes?

Die Enthüllung als solche nicht, das war Whistleblowing. Nachdem aber Mark Schmidt in Verdacht geraten war, konnten auch auf der Grundlage des Anti-Doping-Gesetzes die staatsanwaltlichen Ermittlungen greifen und auch außerhalb Deutschlands ermittelt werden. Die Staatsanwaltschaft München I, die auf solche Fälle bundesweit spezialisiert ist, muss jedenfalls noch mehr Mittel und die Polizei mehr geschulte Ermittler zur Verfügung haben, solche Fälle aufzudecken.

Würden Sie bei der Operation Aderlass von einem international agierenden Netzwerk sprechen?

Nach jetzigen Erkenntnissen eher nicht, auch wenn Sportler mehrerer Länder beteiligt waren. Es ist kein kriminelles Netzwerk wie beispielsweise im Drogenhandel erkennbar. Letztlich ist es ein kriminelles Handeln von Mark Schmidt und auch seines Vaters, die sich internationale Mitarbeiter besorgt haben, um ihr kriminelles Geschäft auszuüben.

Im konkreten Fall geht es um Eigenblutdoping. Warum ist der Nachweis so schwer?

Den Sportlern wird Blut entnommen, die roten Blutkörperchen konzentriert, weil so die Sauerstoffaufnahme und damit die Leistungsfähigkeit besonders gut erhöht werden. Einen chemischen Routinetest, das zu entdecken, gibt es nicht. Man bekommt aber über die Anzahl reifer und unreifer roter Blutkörperchen, sowie dem Blutfarbstoff Hämoglobin einen Hinweis, wer Blutdoping macht.

Wie nützlich ist der Blutpass?

Ein Blutpass hilft auf jeden Fall, grobe Verstöße zu erkennen, auch wenn Manipulationen trotzdem nicht völlig auszuschließen sind. Spektakuläre Dopingfälle wie der einst von Radprofi Bjarne Riis würden heute sofort entdeckt werden.

Die Nationale Anti-Doping-Agentur will Athleten vor Wettkämpfen zu Bluttests verpflichten. Ist das gut und sinnvoll?

Ich fordere das seit Längerem. Fest steht ja, dass man sich längst nicht mehr nur auf Urin-Tests verlassen kann, weil diese beispielsweise über Eigenblutdoping nichts aussagen. Wenn man auf Tests vor Wettkämpfen verzichtet, wird es immer eine Art offenes Fenster geben, in dem seitens der Sportler und ihrer Berater betrogen werden kann. Ich denke, wir müssen beim Testen bis an die Grenzen gehen, also Waffengleichheit herstellen und auch nachts, wenn es begründeten Verdacht gibt. Denn je kürzer die Chance für Betrug ist, desto schwieriger wird dieser. Dabei ist mir klar, dass eine unmittelbare Kontrolle vor einem Wettkampf – gerade für sensible Athleten – eine Belastung ist. Aber darauf kann letztlich keine Rücksicht genommen werden. Logistisch sind Vor-Ort-Labore sicherlich ein hoher Aufwand, aber sie sind möglich. Gerade bei großen, mit viel Preisgeld verbunden Sportwettbewerben, muss es sie geben.

Sind die Betrüger den Fahndern grundsätzlich voraus?

Ich denke, dass wir in der Analytik – dank auch der Labore in Kreischa und Köln – sehr weit sind. Natürlich werden bestimmte Ärzte und Berater – gerade von Top-Sportlern mit einem finanzkräftigen Umfeld – auch immer versuchen, neue Wege zu finden. Denn kriminelle Energie ist ja weiterhin vorhanden. Doch es wird anscheinend auch für sie komplizierter, diese erfolgreich umzusetzen. Große Enthüllungen im Bereich der Spitzenathleten haben in den letzten Jahren abgenommen.

Immer wieder wird – sogar von Sportlern – eine Freigabe von Doping gefordert. Was halten Sie davon?

Wo Wettbewerb stattfindet, ist auch Betrug nahe. Das ist in allen Bereichen der Gesellschaft so. Aber gerade der Sport, der den moralischen Anspruch an Fairness hat, darf nicht in der Form kapitulieren, dass er den Kampf gegen Doping aufgibt. Denn normalerweise sollten sich Anstand und Ehrlichkeit immer durchsetzen. Ich könnte mich allerdings – rein theoretisch – mit einer Freigabe unter bestimmten Bedingungen anfreunden, wenn der Profisport komplett vom Amateursport abgekoppelt werden kann. Das ist er ja in vielen Sportarten schon, es sind Show-Events und richtiger Zirkus. Doch das ist kaum möglich, weil die Übergänge fließend sind und dann auch der Nachwuchs gefährdet wäre.

Aber sollte die Freigabe irgendwann Thema sein, dann dürften beispielsweise eventuelle gesundheitliche Folgen nicht von der Gesellschaft getragen werden, da müssten von den Athleten entsprechende Krankenversicherungen mit hohen Beiträgen bezahlt werden.

Sind Sie für eine lebenslange Sperre für Doper?

Nein, bei einem ersten Fall muss man auch vergeben können. Zumal es ja auch Fälle gibt, die wirklich schwierig zu beurteilen sind. Man muss auch unterscheiden zwischen Fällen von jahrelangem Doping mit enormer Beschaffungskriminalität und einem jungen Athleten. Wenn allerdings in einem zivilen Strafprozess eine hohe Strafe ausgesprochen wird, dann müsste das natürlich auch Einfluss auf die Sperre für den Sportler haben und lebenslänglich eine Option sein.

Welches Urteil halten Sie für Mark Schmidt gerechtfertigt?

Dass ihm die Approbation entzogen wird, ist wohl unstrittig. Eigentlich sollte er keine zweite Chance bekommen, als Arzt tätig zu werden. Ich halte sein Vergehen für nicht nur kriminell, sondern menschenverachtend. Wenn ich da nur wieder an den Bluttransport nach Korea denke. Ich erwarte mindestens 5 Jahre Haft, bin aber nicht sicher, ob es das Strafgesetzbuch vorsieht. Wobei ich mich schon wundere, dass die Familie so handeln konnte, ohne, dass es den Sportfunktionären aufgefallen ist.

Wie geht es Ihnen persönlich, wenn Sie Sport schauen? Sind Sie immer skeptisch?

Ich lasse mir die Freude an sportlichen Höchstleistungen nicht nehmen, habe mit Spaß zuletzt die Handballspiele bei der EM gesehen. Man muss das auch ausblenden können. Ich stelle nicht alles gleich infrage, auch wenn ich mit einigem Abstand das Gesehene für mich bewerte und abspeichere.

Wird Schmidts Verhaftung abschreckend wirken?

Zunächst ja, doch diese wird trotz des immer besser werdenden Systems der Strafverfolgung bald wieder in Vergessenheit geraten. Zumal es immer wieder Ärzte gibt, die sich gerne im Rampenlicht von sportlichem Ruhm sonnen und auch gerne das Geld aus dem Hochleistungssport mitnehmen.

Wie ist Doping im Freizeitsport zu bewerten?

Überlegen und besser als andere zu sein, ist ja ein Antrieb, der uns Menschen in die Gene gelegt ist. Der Wille zur Leistungssteigerung ist also vorhanden – und das oft bis an die Grenzen des Erlaubten. Auch im Hobbysport, der ja längst hoch kommerzialisiert ist, erfolgt Medikamentenmissbrauch. Nahrungsergänzungsmittel sind dort längst Teil der täglichen Ernährung wie es der Begriff „Nahrungsergänzungsmittel“ ausdrückt.

In welchen Sportarten macht Doping am meisten Sinn?

Grob vereinfacht, in den Ausdauersportarten mit Epo, in Kraftsportarten mit Anabolika. Es gibt eigentlich keine Sportart, in der das richtige Dopingmittel keinen leistungssteigernden Effekt hat. Oder der von Anabolika auf die bessere Regenerationsfähigkeit, die ja auch eine Voraussetzung für die Leistung ist. Hinzu kommen Verbesserungen der kognitiven Effekte, die bei den immer schneller werdenden Sportarten wichtig sind: Reaktionsschnelligkeit und die richtige Entscheidung im richtigen Moment zu treffen.

Rechnen Sie mit Dopingfällen während der Sommerspiele in Tokio?

Nicht bei Top-Athleten und bei im Fokus der Medien stehenden Sportarten. In Rio wurde auch nur dem kirgisischen Gewichtheber Isat Artykow die Bronzemedaille im Gewichtheben aberkannt, weil er sich mit einem Uralt-Dopingmittel wie Strychnin erwischen ließ.

23. Sporttraumatologisches Symposium in Oberhof vom 24. bis 26. Januar im Haus des Gastes.

