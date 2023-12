Doppelsieg des SV Gräfenroda im Wolfstal

Gräfenroda Die Heber des SV Gräfenroda sind seit nunmehr über sechs Jahren und 15 Heimkämpfen zu Hause unbesiegt

Nach den Siegen des SV 90 Gräfenroda gegen Weiden, Görlitz Zittau und das Athletenteam Vogtland folgte nun der nächste Streich. Gräfenroda siegte gegen den SV Roding II deutlich mit 621:336,4. Damit ist Gräfenroda seit nunmehr über sechs Jahren und 15 Heimkämpfen zu Hause unbesiegt. Die letzte Niederlage gab es am 11. November 2017 zu Hause gegen den KSV Regensburg. Aber auch saisonübergreifend war es der neunte Sieg in Folge.

Gäste personell arg gebeutelt

Personell arg gebeutelt ging die zweite Rodinger Staffel in den Wettkampf. Andererseits wollte Gräfenroda vor heimischer Kulisse endlich wieder deutlich über die 600 Punktemarke kommen.

Bereits zum Start sah man, was diesmal zu erwarten ist. Die drei absoluten Leichtgewichte des SV 90, Marie-Sophie Breitschuh (51,8 kg), Lina Fischer (52,3) und Carolin Geuther (53,7), legten los wie die Feuerwehr, waren wahnsinnig schnell und sehr sicher. Marie-Sophie Breitschuh gelangen mit 43 und 47 kg ebenso Carolin Geuther von Weightlifting Leipzig mit 56 und 59 kg jeweils gültige Versuche. Lina Fischer setzte noch eins drauf mit 50, 54 und der Bestleistung von 58 kg. Roding leistete sich ungewöhnlich viele Fehler, allein in dieser Gruppe waren fünf von neun Versuche ungültig.

Landesrekord wird verbessert

In Gruppe zwei begann die Tschechin Veronika Volna sehr sicher mit 70 kg. Auch Andre Langkabel und Jakub Gorny begannen stark mit 135 bzw. 140 kg. Roding konnte da nicht mithalten. Andre Langkabel verbesserte mit 142 kg seinen eigenen Landesrekord, steigerte diesen um sieben Kilogramm. Angetrieben vom begeisterten Publikum wagte er einen vierten Versuch außerhalb der Konkurrenz mit 145 kg. Und auch diesen meisterte er vor tosendem Applaus. Gräfenroda führte nach dem Reißen mit 240:114,7 Relativpunkten schon deutlich.

Im Stoßen sollte es ruhiger weitergehen. Marc Pfeiffer, der für Breitschuh ins Team rückte, und Lina Fischer waren mit ihren Versuchen sehr sicher. Pfeiffer meisterte 125 kg und Fischer wiederum die neue Bestleistung von 77 kg. Damit erreichte sie erstmals 100 Relativpunkte. Lediglich Carolin Geuther machte es noch einmal spannend, als erst der dritte Versuch fehlerfrei war.

Verinka Volna begeisterte erneut

In Gruppe zwei begeisterte einmal mehr Veronika Volna. 95 kg im ersten und auch die 100 kg im zweiten Versuch meisterte sie mühelos. Erst beim tschechischen Rekordversuch von 105 kg scheiterte sie. Andre Langkabel begann mit einem gültigen Versuch mit 165 kg und da auch Jakub Gorny die 160 kg schaffte, war die 600-Punkte-Marke wieder geknackt. Die letzten Versuche gaben die Trainer frei, Gorny meisterte noch die 170 kg und verzichtete auf den dritten Versuch. Andre Langkabel steigerte sich noch einmal gewaltig, wollte bei 172 kg im zweiten und 175 kg im dritten Versuch die Landesrekorde, scheiterte aber knapp.

Das Stoßen gewann Gräfenroda sehr deutlich mit 381:221,7 Relativpunkten. Im Zweikampf gelang der vierte Sieg in Folge in dieser Saison. Beste wurde an diesem Tag Veronika Volna vor Andre Langkabel und Jakub Gorny. Außer Konkurrenz gelang Breitschuh 57 kg im Stoßen.