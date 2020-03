Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Doppelsieg für Magnus Marx und Leonard Frank

Beim Thüringen-Pokal der Jugend im Gewichtheben in Sömmerda haben Magnus Marx und Leonard Frank vom ESV Lok Mühlhausen kürzlich Gold und Silber im Jahrgang 2005 gewonnen. Magnus sicherte sich 263 Technikpunkte, Leonard 256 und der Drittplatzierte Lucas Körner aus Gräfenroda 242 Punkte. Insgesamt elf Mädchen und 23 Jungen zwischen zwölf und 17 Jahren traten in den klassischen Disziplinen Reißen und Stoßen sowie vier athletischen Übungen in verschiedenen Altersklassen gegeneinander an.

Der athletische Teil bestand aus dem Sternlauf, Kugelschocken rücklings über den Kopf, Schlussdreisprung und Anristen, wobei die Sportler an der Stange hängend die Beine nach oben an die Stange bringen mussten.

Im Reißen und Stoßen stellten Magnus und Leonard jeweils neue persönliche Bestleistungen auf: Magnus mit 63 Kilogramm (kg) im Reißen sowie 76 kg im Stoßen, Leonard mit 65 kg im Reißen sowie 80 kg im Stoßen. Neue Bestmarken waren auch die 8,58 Meter im Schlussdreisprung von Magnus sowie 8,08 Meter bei Leonard sowie seine 10,65 Meter im Kugelschocken. Magnus schockte die Kugel 10,07 Meter weit. Im Sternlauf war Leonard 11,8 Sekunden schnell und Magnus 12,1. Beide schafften die geforderten zwölf Anriste.

Die 14-Jährigen unterstützten zudem erstmals die Mannschaft ihres Vereins bei einem Wettkampf in der Landesliga im Gewichtheben gegen den ASV Herbsleben. Dabei hielten sie mit den erfahrenen Hebern bestens mit. Christoph Böhm war bester Mühlhäuser mit 85 kg im Reißen, 100 kg im Stoßen und 225 Punkten. Magnus folgte ihm auf dem Fuß mit 61 kg im Reißen, einer neuen Bestleistung im Stoßen von 77 kg und 224 Punkten. Leonard schaffte 65 kg im Reißen, 80 kg im Stoßen und 219 Punkte.

Hartmut Hrabia brachte 65 kg im Reißen, 90 kg im Stoßen und 203 Punkte in die Mannschaftwertung ein. Außer Konkurrenz hoben Alexandra Leiniger und Silvio Simon. Gewinnen konnten sie den Wettkampf nicht. Die Herbslebener siegten mit 933 zu 873 Relativpunkten.