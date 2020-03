Doppelte Ungewissheit bei Erfurts Fußballern

Zur sportlichen Ungewissheit, die die Vereine vor einem Spieltag mit Blick auf den nächsten Gegner umtreibt, kommt jetzt durch das Coronavirus noch die gesundheitliche. Dennoch findet der Spielbetrieb für den FC An der Fahner Höhe in der Fußball-Thüringenliga sowie die fünf Landesklässler des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda vorerst weiter statt.

FC An der Fahner Höhe (1.) –

Eintracht Eisenberg (3.)Sa. 16 Uhr

Aufgrund der Witterung wird das Thüringenliga-Spitzenspiel zwischen dem Ersten Fahner Höhe und dem Dritten Eisenberg auf dem Kunstrasen am Wustrower Weg in Erfurt ausgetragen. An diese Spielstätte hat das Team von Trainer Tobias Busse gemischte Erinnerungen: Anfang Dezember trennte man sich hier vom starken Aufsteiger Sonneberg 1:1, im Test gab es einen 3:1-Sieg gegen den FC Erfurt Nord.

„Eisenberg ist ein kompakter, unangenehmer Gegner“, warnte Busse vor den Gästen, die wie sein Team am vergangenen Wochenende siegreich waren. Personell hat Busse wieder mehr Möglichkeiten als zuletzt in Bad Frankenhausen. Das Thema Coronavirus sieht er noch gelassen: „Man grüßt sich seltener mit Handschlag. Ansonsten konzentrieren wir uns auf den Sport.“ Ein möglicher vorzeitiger Saisonabbruch schwirre ihm dennoch durch die Absage zahlreicher (Sport-)Veranstaltungen im Kopf herum.

FSV Sömmerda (12.) –

FC Erfurt Nord (1.)So. 15 Uhr

Wie in der Thüringenliga ist auch in der Landesklasse nicht absehbar, was sportlich entschieden würde, falls die Saison vorzeitig abgebrochen werden sollte. „Wir verfolgen die Entwicklung, auch wenn wir keinen Einfluss darauf haben“, sagte Nord-Coach Christian Stieglitz. „Falls die Saison abgebrochen wird, was ich nicht hoffe, müssen wir sehen, was der Thüringer Fußball-Verband entscheidet. Ich hoffe, er findet eine faire Regelung.“

Am Sonntag wartet auf den Spitzenreiter der Landesklasse-Staffel 2 erst einmal die schwierige Aufgabe in Sömmerda. Dass der FSV besser ist als sein Tabellenstand, zeigte das Hinspiel, das er unglücklich 0:1 verlor. Die Abstiegsgefahr ist für die Sömmerdaer noch nicht gebannt, dementsprechend erwartet Nord einen hochmotivierten Gegner.

SG SC Leinefelde 1912 (6.) –

Blau-Weiß Büßleben (3.)Sa. 14 Uhr

Nachdem sein Team von den beiden Spielen gegen die Abstiegskandidaten Bielen und Sondershausen II nur eins gewinnen konnte, hofft Büßlebens Trainer Mario Wisocki nun wieder auf die Konstanz der Hinrunde. Gegner Leinefelde startete ebenfalls mit Sieg (4:0 gegen Lache) und Niederlage (0:5 bei Nord).

TSV Motor Gispersleben (9.) –

Union Mühlhausen (4.)So. 14 Uhr

Aufsteiger Gispersleben peilt nach dem enttäuschenden 1:2 zum Rückrundenstart gegen Wüstheuterode Wiedergutmachung an. Leicht wird das gegen den zuletzt siegreichen Vierten Mühlhausen nicht.

SV 90 Altengottern (2.) –

Lache/Concordia (8.)So. 14.30 Uhr

Mit dem 4:1 gegen Sömmerda hat An der Lache/Concordia die Abstiegsgefahr wohl endgültig gebannt. So kann die Helzig-Elf das Spiel beim Zweiten Altengottern relativ entspannt angehen.