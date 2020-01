Doppelter Stress für Sondershausen

Noch ist auf den Rasenplätzen nichts los. Im Norden Thüringens ist so gut wie jeder Platz nicht bespielbar und demzufolge gesperrt. Aber ausruhen, hinlegen, Beine hoch ist nicht. Denn am Wochenende findet der Kreisfußball auf dem Hallenboden statt. Die einen wollen den Kick auf dem Hallenparkett wegen angeblich größerer Verletzungsgefahr meiden, andere freuen sich auf technisch ansprechenden Fußball unterm Dach.

Am kommenden Wochenende werden die sechs Vorrunden zur Futsal-Kreismeisterschaft der Männer ausgetragen. Jeweils drei in Nordhausen und in Sondershausen. Pokalverteidiger und Kreismeister der Vorsaison ist National Auleben. Die jeweiligen Sieger der sechs Vorrunden fahren dann am Sonntag den 16. Februar 13 Uhr zur Endrunde in die Sondershäuser Drei-Felder Halle. Los geht es am Samstag 14 Uhr mit der Vorrunde eins in der Nordhäuser Ballspielhalle mit dem SV Ilfeld, BW Lipprechterode, SV Kleinfurra, BG Görsbach und TSG Krimderode. Am Sonntag wird dann die Vorrunde zwei und drei in der Ballspielhalle gespielt. 10 Uhr startet die Vorrunde zwei mit: RW Kraja, SG Leimbach, Hannovera Niedersachswerfen, VfB Werther und BW Großwechsungen II. 14 Uhr Vorrunde drei mit BW Großwechsungen, National Auleben, Hohnstein Neustadt FSG Salza II und VfB Werther II.

Die Vorrunden vier, fünf und sechs werden dann in Sondershausen über die Bühne gehen. Am Samstag 14 Uhr gehen in der Vorrunde vier folgende Mannschaften an den Start: SpG Reinsdorf, SpG Rottleben, VfL Ebeleben, Empor Sondershausen II und SV Badra. Am Sonntag 10 Uhr startet die Vorrunde fünf mit dem FSV Schernberg, VfB Oldisleben, SSV Udersleben, SV Hauterode und BW Greußen II. Am Sonntagnachmittag findet mit der Runde sechs die letzte Vorrunde statt und dann steht fest, wer am 16. Februar zur Endrunde dabei sein wird. Folgende Teams starten Sonntag 14 Uhr: Eintracht Clingen, Empor Sondershausen, SG Berka, SV Großenehrich und die SpG Rottleben II. In den Fünfer-Staffeln spielt Jeder gegen Jeden. Die Spieldauer beträgt zehn Minuten durchgehend. Der Staffelerste sowie die zwei besten Staffelzweiten qualifizieren sich für die Endrunde.

Aber nicht nur auf Kreisebene wird in der Halle gespielt, auch auf Landesebene sind Vereine aus dem Nordthüringer Raum vertreten. Der letztjährige Kreismeister SV National Auleben und Zweiter Empor Sondershausen haben sich durch die Ergebnisse für die Vorrunde in diesem Jahr qualifiziert.

Diese findet am Samstag, 18. Januar, 14 Uhr in Leinefelde statt. Gegner für beide Teams sind SC Leinefelde, SV Siemerode, Fortuna Remstädt und Einheit Worbis. Unbekannte Gegner, was eine Einschätzung schwierig macht. „Wir wollen so gut es geht mitspielen. Für uns ist das eine schöne Zugabe, die wir nicht sonderlich verbissen sehen. Ungünstig ist es, dass wir gleich am Sonntag wieder ran müssen bei den Hallenkreismeisterschaften. Da ist es schwer zu sagen, mit welcher Besetzung wir jeweils auflaufen werden. Das Wichtigste ist natürlich auch für uns, dass sich keiner verletzt“, sagt Mario Stiel, Trainer von Empor Sondershausen zum anstehenden vollgepackten Wochenende.