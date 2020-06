Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Downhill-Training auf der Cross-Maschine

Neustart für Nina Hoffmann: „Am Pfingstwochenende war ich in Bischofsmais, konnte am Geiskopf endlich wieder auf einer Downhill-Strecke trainieren“, erzählt die Saalfelderin. Es war nach einem Vierteljahr corona-bedingter Pause das erste Wochenende wieder einmal auf dem Downhill-Rad. „Ich hab richtig viel trainiert, es war sehr produktiv“, ist die Weltcup-Teilnehmerin mit den ersten Tagen auf dem Rad zufrieden.

Die junge Frau wird auch die nächsten Wochen noch viel trainieren können. Denn auch bei den Downhill-Fahrern geht es mit den Wettkämpfen erst im Frühherbst wieder los: „Der erste Weltcup ist Anfang September geplant. Dann soll in der Schweiz, auf der WM-Strecke in Lenzerheide, erstmals um Punkte gefahren werden.“ Die Weltcup-Saison war im März noch gar nicht gestartet. Nina Hoffmann war zwar Mitte März in Portugal, doch mehr als ein umfangreiches Techniktraining fand dort nicht statt: Der dort geplante Weltcup wurde kurzfristig abgesagt.

Weltmeisterschaft verschoben

Eigentlich sollte Anfang September nicht erst die Weltcup-Saison, sondern vielmehr schon der Saisonhöhepunkt für die Studentin stattfinden: Im österreichischen Leogang waren die Weltmeisterschaften geplant – und Nina Hoffmann wollte dort ein weiteres Achtungszeichen in ihrer eigentlich bislang noch recht kurzen Downhill-Karriere setzen. Jetzt muss sie sich noch fünf Wochen länger gedulden: „Die Titelkämpfe gibt es jetzt erst Anfang Oktober.“ Doch in den unsicheren Zeiten ist nichts mehr so hundertprozentig in Stein gemeißelt: Schon die zweite Weltcup-Station am zweiten September-Wochenende in Val di Sole fällt auch schon wieder ins Wasser. „In Norditalien sind bis Oktober sämtliche internationalen Sportveranstaltungen untersagt worden“, sagt Nina Hoffmann.

Ähnlich wie in anderen Sportarten versuchen die Organisatoren vom Weltverband UCI (Union Cycliste Internationale), viele der im Frühjahr und Sommer ausgefallenen Rennen in den Herbst zu verschieben: „Die Saison wurde jetzt schon bis Anfang November verlängert“, erzählt Nina Hoffmann. Während sie das nicht stört, sieht sie mit einigen Unbehagen auf die Rennen im slowenischen Maribor und dem portugiesischen Lousa. Dort sollen jeweils Doppel-Weltcups ausgetragen werden: „Fünf Tage hintereinander bei Rennen auf dem Rad zu sein, das ist nicht mein Ding“, gibt die Saalfelderin zu. Die Pläne sind in ihren Augen „fragwürdig“.

Viele Kilometer auf dem Rennrad

Währenddessen hat sie die Zeit des Lockdowns trotz der schwierigen Trainingsmöglichkeiten gut genutzt: „Ich bin viel Rennrad gefahren, manchmal bis zu 160 Kilometer. Hinzu kam intensives Body-Workout in den eigenen vier Wänden. Motivationsprobleme habe sie dabei nie gehabt: Zum einen habe sie immer die Hoffnung gehabt, dass die Saison in diesem Jahr doch noch startet. Zum anderen könne man sich ja auch andere Ziele, beispielsweise mit Blick auf das Jahr 2021, setzen.

Getreu dem Motto „Einmal Zweirad, (fast) immer Zweirad“ hat Nina Hoffmann zudem in den vergangenen Wochen eine verwandte Sportart für sich entdeckt: „Ich habe angefangen, Motocross zu fahren.“ Eine Enduromaschine lieh sie sich von einem Freund, dann fuhr sie auf der Strecke in Großlöbichau. Für das Downhillfahren sei das ein sehr gutes Training, man schule das kognitive Denken, erweitere einfach seinen Horizont: „Ich denke mal, dass ich mir bald eine eigene Maschine kaufe“, so die ehemalige Leichtathletin, die viele Jahre lang Speerwerferin in Jena war.

Thüringens große Downhill-Hoffnung Nina Hoffmann hofft auf mehrere Podestplätze in der Saison. Foto: Sebastian Gruber

Doch zunächst gilt die Konzentration auf die Wettkämpfe im Herbst. Jetzt steht Kraftaufbau auf dem Programm, wird sie verstärkt Intervalltraining machen. Dass sie da zeitlich in Bedrängnis gerät, glaubt sie nicht: „Es sind noch drei Monate, da kann man eine Menge machen“, so Nina Hoffmann, die an ihren Zielen für diese Saison festhält: Den ein oder anderen Podestplatz beim Weltcup, wenn es gut läuft auch mal einen Weltcupsieg. Und klar: Auf die Weltmeisterschaft freut sie sich nicht nur, sondern will natürlich auch weit vorn landen. Insofern ist tägliches Training fast Pflicht.

Parallel zu ihrem Trainingsalltag organisiert die junge Frau jetzt aber erst einmal ihren Wettkampfkalender neu. Vieles muss sie selbst machen, nachdem sie vor der Saison ihr eigenes Rennteam gründete. Nun bucht sie Zimmer und auch Flüge neu. Denn eines weiß sie: Nach Portugal, wo sie ja bereits im März trainierte, wird sie dieses Mal mit dem Flugzeug fliegen: „Noch einmal die 2500 Kilometer mit dem Auto fahren, das tue ich mir nicht an.“