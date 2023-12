Drachen mit Glück, harter Arbeit und zwei entscheidenden Stichen

Erfurt Dank eines späten Doppelpacks sicheren sich die Black Dragons das wichtige Plus, um mit den Moskitos eines der Top-Teams zu schlagen. Der Gewinner des Abends sind auch viele Bedürftige.

Plüschtiere und Punkte: Die Black Dragons haben am zweiten Advent einmal mehr bewiesen, auch an andere zu denken. Zudem konnte sich der Erfurter Eishockey-Oberligist selbst beschenken: mit äußerst wertvollen Zählern. Nachdem die Erfurter am Freitag beim Nord-Spitzenreiter Hannover Scorpions beim 3:4 n.P. einen starken Eindruck hinterlassen hatten und erst im Shotout geschlagen werden konnten, behaupteten sie sich am Sonntag gegen den Tabellenzweiten Moskitos Essen. Dank des späten Doppelpacks von Lukas Mannes (48.) und Carl Zimmermann (50.) zum 3:1 schossen die Drachen den entscheidenden Vorsprung heraus und brachten ihn nach dem Anschluss (51.) mit Mann und Maus in der Abwehr und Glück zum 3:2 (1:0, 0:0, 2:2)-Sieg über die Zeit.

Erfurts Coach Raphael Joly lobte hernach, dass die Mannschaft hart gearbeitet hätte und sich bis auf eine kurze Phase im zweiten Drittel überwiegend an den „Gameplan“ gehalten hätte. Sein Gegenüber Danny Albrecht wollte seiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. „Wir haben viel Aufwand betrieben, der Ertrag hat gefehlt“, sagte er. „Aber Erfurt hat auch 60 Minuten hart gearbeitet“, räumte er ein.

Gewinner des Abends waren aber vor allem auch Bedürftige. Nach sieben Minuten ließ Dillon Eichstädt mit seinem 1:0 Teddys und Hasen regnen. Die Black Dragons hatten ihre Fans mit dem Restaurant des Herzens bei ihrer traditionellen Spendenaktion um einen Beitrag gebeten. Wie so oft flogen neben weiteren Spenden säckeweise Kuscheltiere aufs Eis.

Offene Lippe, ruppig wie packendes Treffen

Die beiden Punkte indes waren teuer erkauft gewesen. Mit Leon Schuster büßten die Drachen einen Verteidiger ein. Nachdem der 21-Jährige mit dem Kopf heftig gegen die Bande gestoßen war, musste er vom Feld. Die Oberlippe war offen, hieß es im Nachgang.

Drachen-Kapitän Anoldas Bosas sah wohl eine strafwürdige Aktion bei Essens René Behrens. Seine Beschwerde blieb ohne Folgen. Dafür musste der Stürmer in der nun ruppig werdenden Partie wenig später zwei Minuten in die Kühlbox.

Verletzung bringt Erfurter von der Linie ab

„Nach der Aktion waren die Spieler sehr sauer“, sagte Raphael Joly und beklagte, dass dadurch die Linie verloren ging. In seiner Ansprache ermahnte der Coach die Drachen, das Spiel für den ins Krankenhaus gekommenden Defensivmann zu gewinnen.

Pech, dass Harrison Reed seinen Penalty nicht unterbringen konnte. Er scheiterte an Gäste-Goalie Justus Roth, der seiner Fangquote von gut 93 Prozent alle Ehre machte. Seine Moskitos schlugen mit ei­ner Bogenlampe Fabio Frick (45.) zurück, ehe Mannes mit einem Hinterhaltsschuss und Zimmermann per Rebound die entscheidenden Stiche setzten. Der Anschluss von Elvijs Biezas (51.) blieb ohne Auswirkung, weil die Drachen in einem artg umkämpften Finish mit aller Macht verteidigten. seß