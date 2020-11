Drachen vor dem Start optimistisch

Erfurt. Black Dragons zum Start der Eishockey-Oberliga Nord am Freitag in Leipzig und am Sonntag gegen Hamburg. Fans können die Spiele online sehen.

Optimistisch gehen die Black Dragons Erfurt in die am Freitag (20 Uhr) mit dem Auswärtsspiel bei den Icefighters Leipzig startende neue Saison in der Eishockey-Oberliga Nord. „Die Jungs haben in der Vorbereitung gut gearbeitet, wir haben eine konkurrenzfähige Mannschaft“, sagte Henry Tews, sportlicher Leiter des EHC Erfurt.

Alle Spieler sind fit, sodass die Erfurter aus den Duellen in Leipzig und dann am Sonntag (16 Uhr) in der heimischen Kartoffelhalle gegen die Crocodiles Hamburg – beide ohne Zuschauer – mindestens einen Sieg mitnehmen wollen.

Unter www.black-dragons-erfurt.de findet man die Livestreams der Spiele.