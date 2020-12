Drachen zu Gast bei gefährlichem Außenseiter

Erfurt will oben dranbleiben: Der Tabellenvierte TecArt Black Dragons (rechts: Sean Fischer gegen Halle) ist am Freitag beim Elften Krefeld gefordert.

Erfurt. Erfurter Eishockey-Oberligist am Freitag in Krefeld. Heimspiel am Sonntag gegen Hamm coronabedingt abgesagt, Spendenaktion findet aber statt.

Auf den ersten Blick erscheint die Aufgabe, die die TecArt Black Dragons am Freitag (20 Uhr) in der Eishockey-Oberliga Nord zu bewältigen haben, ob ihrer derzeit starken Form im Vorbeigehen zu lösen zu sein. Schließlich treffen die Erfurter, die derzeit auf Platz vier und damit so gut wie seit Jahren nicht rangieren, mit dem Krefelder EV auf das abgeschlagene Schlusslicht der vergangenen Saison. Damals waren die Krefelder das einzige Team, das die Drachen in einer für sie enttäuschenden Spielzeit hinter sich lassen konnten.

Auf den zweiten Blick sind die Krefelder aber ein gefährlicher Außenseiter. Angeführt von ihrem Topscorer Adrian Grygiel (11 Tore und 8 Assists in 10 Spielen), der letzte Saison noch Kapitän bei DEL2-Klub Crimmitschau war, haben die Westfalen ihre letzten beiden Spiele gegen Halle und Diez-Limburg gewonnen und dabei zwölf Tore erzielt. Die Sturmreihe Grygiel-Blank-Fomin zählt zu den besten der Liga und hat dafür gesorgt, dass Krefeld wieder voll im Playoff-Rennen ist.

Die Erfurter haben indes den Vorteil, sich voll auf dieses Spiel konzentrieren zu können. Denn ihr Heimspiel am Sonntag gegen die Hammer Eisbären musste abgesagt werden und wird neu angesetzt. Im Team aus Hamm gibt es inzwischen acht positive Corona-Fälle.

Die wohltätige Aktion des EHC Erfurt zugunsten des „Restaurants des Herzens“ der Stadtmission wird dennoch stattfinden. Der Verein nimmt Plüschtiere, weitere Sach- und Geldspenden am Sonntag (13-15 Uhr), Montag (8-10 Uhr) und am Donnerstag 16-18 Uhr) in seiner Geschäftsstelle, dem Vereinsheim in der kleinen Eishalle, entgegen.