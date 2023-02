Drei Finalplätze für Deutschland bei Cottbuser Turn-Weltcup

Die 47-jährige Oksana Chusovitina steht beim Turn-Weltcup in Cottbus im Finale.

Cottbus Europameisterin Elisabeth Seitz sowie die Weltcup-Debütantin Meolie Jauch (beide MTV Stuttgart) und Milan Hosseini (TG Böckingen) haben am ersten Tag des 46. Turniers der Meister dem Deutschen Turner-Bund (DTB) drei Finalplätze beschert.

Hinter der Stufenbarren-Qualifikationssiegerin Alice D'Amato (14,500 Punkte) aus Italien belegte Seitz (14,100) Platz zwei, Jauch (13,700) wurde Vierte. Hosseini belegte Platz acht am Boden (13,933).

Am Sprung erreichte Oksana Chusovitina aus Usbekistan souverän das Finale. Die 47-jährige ehemalige deutsche Auswahl-Turnerin erhielt für einen Überschlag-Strecksalto mit halber Drehung und einen Tsukahara mit ganzer Schraube 12,866 Punkte und belegte Platz drei. „Heute habe ich leichte Sprünge gemacht. Im Finale probiere ich schwere Sprünge“, sagte Chusovtina, die bereits 17 Mal in Cottbus siegte. Tagesbeste an diesem Gerät war die 16-jährige Spanierin Manila Esposito (13,383 Punkte).

Knapp 200 Athletinnen und Athleten aus 52 Nationen haben für das 46. Turnier der Meister in Cottbus gemeldet. Erstmals seit 2019 kann der Wettbewerb wieder mit Zuschauerbeteiligung durchgeführt werden. Der Weltcup ist mit 50 000 Schweizer Franken (ca. 50 600 Euro) dotiert. Am Freitag steht der zweite Teil der Qualifikation im Programm, ehe am Samstag und Sonntag die Finals geturnt werden.