Westthüringens KFA-Vorsitzender Thomas Philipsen hatte es angekündigt: Bei coronabedingten Spielausfällen werde es Präzedenzfälle geben.

Den ersten für ganz Thüringen schaffte der KFA nun selbst, nachdem die SG Drei Gleichen Mühlberg am Wochenende 24./25. Oktober die Partien ihrer drei Männermannschaften wegen eines auf Covid-19 positiv getesteten Akteurs und drei unter Quarantäne stehenden Spielern abgesagt hatte. Überraschend setzte der KFA die ausgefallenen Spiele nicht neu an, sondern entschied bei allen drei Begegnungen auf Nichtantritt und 0:2-Wertung gegen die Mühlberger Teams. Es betrifft das Kreisoberligaspiel bei Normania Treffurt sowie in der 1. Kreisklasse das Heimspiel der Dritten gegen Bad Tabarz (Staffel 1) und die Partie der SG-Reserve bei Eintracht Apfelstädt (Staffel 4). In der Rückrunde, sofern es zu dieser kommt, hat Mühlberg damit auch zweimal das Heimrecht eingebüßt.

Laut Philipsen haben sich die drei Staffelleiter, zu denen auch der KFA-Chef als Verantwortlicher für die Kreisoberliga zählt, auf diese einheitliche Regelung geeinigt.

„Es gibt Leitlinien des Thüringer Fußball-Verbandes, in denen ist klar geregelt, wie in solchen Fällen zu verfahren ist. Als spielleitende Instanz müssen wir uns daran halten, um einen geregelten Spielbetrieb zu organisieren“, begründet Philipsen, der keinen Spielraum für Neuansetzungen sieht. Die Anzahl der Spieler, die nachweislich bei Mühlberg infiziert oder Verdachtsfall waren, habe nicht für eine Absetzung ausgereicht. Anders wäre die Sachlage, wenn der Großteil einer Mannschaft ausfalle.

Jens Pirskowitz: Mühlbergs Vereinschef ist verärgert über die Spielwertungen. Foto: SG Drei Gleichen

Es ist eine Entscheidung, über die sicher noch viel diskutiert wird und die bei der Spielgemeinschaft mit Verwunderung und großem Ärger aufgenommen wurde.

„Wir sind uns keiner Schuld bewusst und fühlen uns ungerecht behandelt“, lautete die erste Reaktion von Mühlbergs Vereinschef Jens Pirskowitz. Er verweist darauf, dass die SG, bevor sie die Partien absagte, im regen Austausch mit KFA und Gesundheitsamt stand, alle Gegner und auch umgehend die TFV-Meldestelle informiert habe.

Zudem hätten die Testergebnisse am Spieltag noch nicht vorgelegen. „Wir wollten kein Risiko eingehen“, sagt Pirskowitz. Für ihn steht fest: Die Gesundheit muss doch absoluten Vorrang haben. Einfach so hinnehmen werde man die kampflosen Corona-Niederlagen nicht. Die SG kann und wird, wie Pirskowitz andeutete, wahrscheinlich Einspruch einlegen.