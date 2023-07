Dreierspezialist für Medipolis SC Jena

Jena. Der US-Amerikaner Blake Francis soll für den Basketball-Zweitligisten auf Punktejagd gehen. Der entscheidende Tipp kommt von Co-Trainer Kendall Chones.

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena bastelt weiter fleißig am Kader für die neue ProA-Saison und hat den ersten von zwei ausländischen Spielern, die noch kommen sollen, verpflichtet. Blake Francis heißt der 25-jährige US-Amerikaner, der künftig für reichlich Jenaer Punkte sorgen soll.

Der entscheidenden Tipp für die Verpflichtung des Dreierspezialisten, für den Jena seine erste Europastation sein wird, kam vom neuen Co-Trainer Kendall Chones. Der betreute im vergangenen Spieljahr noch das NBA-Entwicklungsteam der Cleveland Cavaliers in der amerikanischen G-League und konnte sich von den Vorzügen von Francis, der beim NBA-Draft 2021 nicht ausgewählt wurde, überzeugen. In 14 Spielen stand Jenas neuer Scoring Guard auf dem Parkett, in denen er im Schnitt in 15 Spielminuten zehn Punkte mit einer beachtlichen Dreierquote von 43,8 Prozent auflegte. Noch besser lief es für Blake Francis im Anschluss bei den Montreal Alliance in der kanadischen CEBL, wo er es bei sieben Starteinsätzen auf im Schnitt 19,2 Punkte pro Begegnung brachte.

„Er hat bereits am College und in der G-League unter Beweis gestellt, dass seine Stärken im Scoring liegen. Diese Rolle soll er auch für unsere Mannschaft übernehmen“, sagt MSC-Coach Björn Harmsen. „In Cleveland hat Blake einen sehr guten Eindruck hinterlassen, auch mit Blick auf Einsatz und Identifikation. Das war letztendlich auch mein Eindruck, den ich von ihm gewonnen habe“, so Harmsen, der von der Qualität des variablen Combo-Guards, der einen Einjahresvertrag erhält, überzeugt ist.

„Ich freue mich auf die Herausforderung in und mit einer neuen Mannschaft“, wird Francis in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert. „Ich bin bereits gespannt auf das Team, die Stadt, die Fans und den Verein. Natürlich steht im Sport immer der Erfolg im Mittelpunkt. Insofern geht es primär darum, maximal viele Spiele zu gewinnen, uns als Team für die Play-offs zu qualifizieren und dann zu schauen, was noch möglich sein kann.“

Bevor Jena Mitte August in die Vorbereitung startet, soll noch ein Spieler kommen. „Wir suchen auf Position drei – einen Small Forward“, sagt Harmsen, der schon mehrere Kandidaten unter die Lupe genommen hat. Mit ihm wären die Personalplanungen der Korbjäger von der Saale, die am 1. Oktober mit dem Heimspiel gegen Paderborn in die neue Saison starten, dann vorerst abgeschlossen. „Wir freuen uns schon darauf, dass es bald wieder losgeht“, sagt Harmsen.