Duell verspricht Spannung und Emotionen

Wenn sich am kommenden Sonntag, 4. Oktober, ab 14.30 Uhr in der Fußball-Landesklassen-Staffel 2 der Gastgeber und verlustpunktfreie Zweite SV Grün-Weiß Siemerode und der Fünfte SV Altengottern gegenüberstehen, dann dürfen sich die Zuschauer auf ein Duell voller Spannung und Emotionen freuen. Bereits in der vergangenen Saison ging es in beiden Duellen zwischen den Protagonisten vom kommenden Sonntag hoch her.

Wie verliefen die Spiele in der vergangenen Saison?

In der wegen der Corona-Pandemie vorzeitig abgebrochenen Spielzeit 2019/20 konnte jede Mannschaft ihr jeweiliges Heimspiel gewinnen. Zum Saisonstart setzten sich die Siemeröder gegen den damaligen Aufsteiger vor der stolzen Kulisse von 207 Zuschauern mit 3:1 durch, der Sieg war aber glücklich. „Altengottern war von Anfang an gut im Spiel und hat den Ball stark laufen gelassen“, erinnert sich Wellmann. Nach dem Führungstreffer der Gäste schossen sich die Grün-Weißen erst in der Nachspielzeit zu drei Punkten. „Nach dem 1:1 haben wir den Kopf verloren und uns überrumpeln lassen“, blickt Altengotterns Coach Marcus Czeromin zurück. Im Rückspiel - die einzige Meisterschaftspartie im Kalenderjahr 2020 - setzte sich Altengottern mit 4:1 durch. „Ein Punkt für uns wäre aber verdient gewesen“, erklärt Wellmann. „Beide Spiele waren trotz der scheinbar deutlichen Ergebnisse sehr eng“, sagt Czeromin.

Wie sind beide Teams in die Saison gekommen?

Siemerode gewann seine bisherigen drei Spiele, setzte sich in den Eichsfeldderbys beim SC Leinefelde (3:0) und bei Germania Wüstheuterode (2:0) durch und schlug Greußen etwas glücklich durch einen Treffer in der letzten Minute mit 2:1. „Auf dem Papier war das der perfekte Start, aber von der Leistung her ist bei uns noch Luft nach oben. Wir haben im richtigen Moment die Tore gemacht und waren etwas abgezockter als die Gegner“, erklärt Wellmann.

Altengottern unterlag am ersten Spieltag daheim dem starken Dritten SV BW Büßleben mit 0:2, besiegte dann Wüstheuterode auswärts klar mit 5:0 und legte dann mit 4:0 gegen den VfB Artern nach. „Unsere Vorbereitung ist durchwachsen verlaufen. Die Niederlage gegen Büßleben hat mich nicht so sehr überrascht. An dem Tag war bei uns die Bereitschaft, sich zu quälen, nicht so da“, erläutert Czeromin. Das 0:2 zum Auftakt sei aber „ein Weckruf“ gewesen: „Jetzt läuft bei uns jeder für jeden.“

Wo liegen die Stärken des Gegners und wie sollen diese unterbunden werden?

„Altengottern ist offensiv gefährlich“ weiß Wellmann. Zuletzt gegen Artern überragte der von Oberligist Fahner Höhe gekommene Daniel Trübenbach mit einem Hattrick. Auch über Kapitän Pawel Kulczyk, der mal als Spielmacher, mal als Spitze agiert, läuft beim Team aus dem Unstrut-Hainich-Kreis viel. „Zudem haben sie mit Damian Zamiar einen sehr starken Torwart“, sagt Wellmann. Der vertraut aber seinen Jungs und deren fußballerischer Qualität: „Altengottern will selber mitspielen. das liegt uns eher als Gegner, die sich hinten reinstellen. Außerdem funktionieren unsere Standards aktuell besser als früher.“

Czeromin weiß, dass die Partie am Sonntag auch aufgrund des kleinen Platzes in Siemerode „eine Einstellungssache“ werden wird. „Wir wollen auf Sieg spielen. Wenn man ein Spitzenteam sein will, dann muss man auch auswärts gewinnen.“ Bei den Grün-Weißen beeindruckt Altengotterns Coach unter anderem die Eingespieltheit. „Siemerode agiert mannschaftlich sehr geschlossen. Wer gewinnen wird, wird von der Tagesform abhängen und der Bereitschaft, sich zu quälen.“

Wie ist die Personallage?

Bei Siemerode wird wie zuletzt gegen Wüstheuterode Torwart Christopher Tauber, dieses Mal aus privaten Gründen, fehlen. Ob der junge Chris Kobold aus der zweiten Mannschaft oder Feldspieler Lukas Schreiber, der sein Können zwischen den Pfosten schon einige Male nachgewiesen hat, Tauber vertreten werden, ist noch offen.

Bei Altengottern stehen die Einsätze von Innenverteidiger Tomasz Wandzik und Mittelfeldakteur Tom Fränkel auf der Kippe. Die Spielberechtigung zweier polnischer Abwehrspieler ist auch nach Wochen noch immer nicht eingetroffen.