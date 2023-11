Duell zwischen Post Mühlhausen und Werder Bremen ist ausverkauft

Post-Trainer Erik Schreyer sieht Bremen in der Favoritenrolle.

Mühlhausen. In der Tischtennis-Bundesliga empfängt will der Post SV sein einziges November-Spiel erfolgreich gestalten.

Im einzigen November-Spiel hat der Post SV Mühlhausen in der Tischtennis-Bundesliga am Sonntag den SV Werder Bremen zu Gast und kann sich schon jetzt der lautstarken Unterstützung von den Rängen sicher sein.

Wie die Verantwortlichen mitteilten, ist das Duell mit dem Tabellendritten (16 Uhr) bereits ausverkauft. „Wir müssen die Zuschauer mit unserer Leistung ein wenig anstecken, damit die Euphorie überschwappt“, sagt Trainer Erik Schreyer, der die Gäste in der Favoritenrolle sieht. Zwar unterlagen diese unter der Woche im Pokal in Saarbrücken mit 0:3 – Topspieler Matthias Falck ist dennoch ein gewichtiger Faktor. „Er ist gegen jeden unserer Spieler Favorit, man muss immer erst einmal davon ausgehen, dass er zwei Punkte holt“, so Schreyer.

Auf Mühlhäuser Seite könnte der Franzose Irvin Bertrand nach langer Pause samt Reha sein Comeback geben. Bei einem Sieg würde Post nach Punkten mit Bremen gleichziehen.

Post SV Mühlhausen – Werder Bremen, Sonntag, 16 Uhr (ausverkauft), Livestream unter: www.dyn.sport/